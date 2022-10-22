Rusya'dan 'bölgeyi terk edin' çağrısı 0:00 / 0:00

İHA

Rus kontrolündeki Herson bölge yönetimi halka bulundukları yerleri terk ederek Dinyeper Nehri'nin sol yakasına geçme çağrısında bulundu.

Ukrayna ordusunun, Rus kontrolü altındaki Herson bölgesine taarruzları nedeniyle bölgedeki tansiyon yükselirken, 2 gündür kentin boşaltılması için aralıksız çalışmalar sürüyor. Herson bölge yönetimi ise son yaptığı çağrı ile vatandaşlardan Herson bölgesini terk etmesini istedi. Rus kontrolündeki bölge yönetimi sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Herson'un tüm sivilleri bölgeyi terk etmeli. Herson bölge sakinleri, sivil idarenin tüm alt bölümleri ve kurum temsilcileri Dnipyer'in sol yakasına geçmelidir. Cephedeki gerginliğin tırmanması, bombardıman tehlikesi ve terör saldırıları nedeniyle derhal şehri terk ederek, Dnipyer'in sol yakasına geçilmelidir. Kendinizin ve ailenizin güvenliğine önem gösterin" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Herson bölgesindeki çatışmalar artarken, Ukrayna dün yaptığı açıklamada bölgedeki 88 yerleşim yerinin Ruslardan geri alındığını duyurmuştu.