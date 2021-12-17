Rusya'dan 3. Dünya Savaşı açıklaması 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Andrey Krutskih, siber alandaki savaşta şimdiden küresel bir çatışmanın patlak verdiğini belirterek, Moskova'nın riskleri azaltmak için ABD ile birlikte çalışmayı umduğunu da sözlerine ekledi.

Krutskih Perşembe günü bir konferansta konuştu. Siber saldırıların, kamuoyundan gizlenen ve yeni bir dünya savaşı çıkaracak kadar sık ​​ve şiddetli hale geldiğini iddia etti.

"SADECE HASARIN BOYUTUNU VE KİMİN KAYBEDECEĞİNİ BİLMİYORUZ"

Krutskih, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'ndeki konuşmasında "Bir savaş yaşanıyor ve çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Bu gizliymiş gibi davransak da aslında tam kapasite siber savaş yaşanıyor. Medya bunun zaten bir 3. Dünya Savaşı olduğunu söylemekte haklı. Sadece hasarın boyutunu, sonunda kimin kaybedeceğini ve dünyanın konfigürasyonunun ne olacağını bilmiyoruz" dedi.

Krutskikh, Kremlin'in BM ile bu konuda toplu istişareler yürütmek için istekli olduğunu vurguladı ve Ocak ayında, "siber savaş konusunda BM komisyonunun önemli bir oturumu" olacağını bildirdi.

Mart ayında ABD siber güvenlik firması FireEye, Amerikalıların gelecekte daha da kötü siber saldırılarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarmıştı. Firmanın CEO'su Kevin Mandia, Axios'a verdiği demeçte, “İnsanlar bağımlı oldukları şeyi bile bilmiyorlar. Bilgisayarlar çalışmadığı için birden tedarik zinciri bozulmaya başlayabilir" demişti.