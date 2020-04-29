Rusya'dan Kastamonu'ya getirilen Türk vatandaşlarına ramazan hizmeti

AA

Rusya'dan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirilen ve Kastamonu'daki yurda yerleştirilen 180 Türk vatandaşına Türk Kızılay Kastamonu Şubesi tarafından ramazan ayı dolayısıyla yemek ikramlarında hassasiyet gösteriliyor.

Türk Kızılay ekipleri, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Baharzade Feride Hanım Yurdu'nda 23 Nisan'dan itibaren karantinada tutulan vatandaşlarla yakından ilgileniyor.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın çeşitli yerlerinden Türkiye'ye getirilerek yurtlarda misafir edilen vatandaşların 3 öğün yemek ve ara öğün ihtiyaçlarının Kızılay tarafından karşılandığını belirtti.

Bu kapsamda Rusya'dan gelen 180 kişilik bir kafilenin Kastamonu'da yurda yerleştirildiğini hatırlatan Güzel, "Ramazan ayı olması münasebetiyle oruç tutan vatandaşlarımızın da yine sahur ve iftar yemeklerini Kızılay olarak karşılıyoruz. Misafirlerimizin bu karantina sürecini en güzel ve en rahat şartlarda geçirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kızılay olarak yurtlarda misafir olanların ağırlanması için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini ifade eden Güzel, "Her gün oruç tutan ve tutmayan misafirlerimizin listesini güncelliyoruz. Çünkü bir gün tutup ertesi gün tutmayan veya bir gün tutmayıp ertesi gün tutacak olan kişiler olabiliyor. Burada bir aksaklığa mahal vermeden yani herhangi bir problem çıkmasın diye yemek firmasıyla sürekli iletişim halinde kalıyoruz." diye konuştu.