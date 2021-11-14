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Putin göçmen krizine ilişkin konuştu! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus-Polonya sınırında yaşanan göçmen krizinin çözümüne yardım etmeye hazır olduğunu söyledi.

RIA haber ajansının aktardığına göre Putin, "Elbette bize bağlı bir şey olursa, her şekilde yardım etmeye hazırız.” dedi.

Rusya, Moskova ve Minsk'in olaya karıştığını reddetti. Putin, Irak ve Afganistan’a krizlerden Batı’yı sorumlu tuttu.

Öte yandan Putin, Belarus Cuhmurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile göçmen krizinin başlangıcından bu yana iki kez görüştü.

POLONYA BAŞBAKANI PUTİN'İ SUÇLAMIŞTI

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya-Belarus sınırında yaşanan sığınmacı krizi nedeniyle Rusya'yı suçlamıştı. Morawiecki, "Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, sığınmacı krizi süresince Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatlarını yerine getiriyor." dedi.

Lukaşenko'nun Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen mültecileri tutmayacaklarını söylemesinin ardından binlerce düzensiz göçmen Belarus-Polonya sınırına akın etti.