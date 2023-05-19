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Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski danışmanının İsrail'e göç ettiği iddiası

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski danışmanı Yahudi asıllı Çubays'ın İsrail'e göç etmek için başvuruda bulunduğu öne sürüldü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in eski danışmanının İsrail'e göç ettiği iddiası
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AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanı Yahudi asıllı Anatoli Çubays'ın, İsrail'e göç etmek için başvuruda bulunduğu iddia edildi.

İsrail medyasına göre, Rusya'nın Ukrayna saldırısının başlamasının ardından ülkeyi terk eden Putin'in eski Sürdürülebilir Kalkınma Özel Temsilcisi Çubays, İsrail'in kuzeyinde Rus asıllı Yahudilerin çoğunlukta yaşadığı Nof Hagalil kentindeki Nüfus, Göç ve Sınır İdaresi'nde görüldü.

İsrail'e göç ettiği iddialarını reddeden Çubays, basına yaptığı açıklamada "İsrail'deki ziyaretine ilişkin durumunu değiştirmek için başvuruda bulunduğunu" savundu.

Buna karşın, İsrail Kamu Yayın Kuruluşuna (KAN) konuşan yetkililer, Çubays'ın İsrail'e göç başvurusu yaptığını söyledi.

Rus yönetiminde üst düzey görevler yapan Çubays, 1990'larda Boris Yeltsin'in Özel Kalem Müdürlüğü, Putin döneminde uluslararası kuruluşlarda Rusya temsilciliği gibi görevleri üstlenmişti.

Kremlin, Moskova'nın Ukrayna saldırısının başlamasından bir ay sonra Çubays'ın Putin'in danışmanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Çubays'ın Rusya'dan ayrılmasından sonra ilk kez geçen yıl mayıs ayında İsrail'e geldiği bildirilmişti.

İsrail, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından ortaya çıkan ülkelerden 1 milyondan fazla Yahudi göçmene kapılarını açtı. İsrail'in sözde Geri Dönüş Yasası uyarınca İsrail'e göç etmek için başvuran Yahudiler, Aliya (Göç) yaparak İsrail vatandaşlığı elde edebiliyor.

İsrail Merkezi İstatistik Bürosu'nun paylaştığı bilgilere göre, 2022 yılında dünyanın çeşitli ülkelerinden İsrail'e göçen Yahudilerin sayısında rekor sayıya ulaşılmıştı. Ülkeye yıl boyunca yaklaşık 73 bin Yahudi'nin göç ettiği, bunun son 23 yılın en yüksek sayısı olduğu belirtilmişti.

2021’de ise göç eden Yahudi sayısı 25 bin olarak kaydedilmişti.

Rusya-Ukrayna savaşının doğrudan etkisi sonucu, 2022’de en fazla göç yüzde 58,1 ile Rusya’dan, yüzde 21,3 ile de Ukrayna’dan gerçekleşmişti.

*Haberin görselleri Reuters arşivinden servis edilmiştir.

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