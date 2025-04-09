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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak | Dış Haberler

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Antalya Diplomasi Forumu'na katılacak

        Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'un Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'ye geleceği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:05 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:05
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        Lavrov Türkiye'ye gelecek
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        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un, 11-13 Nisan tarihlerinde Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) katılacağını bildirdi.

        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bakan Lavrov'un programıyla ilgili bilgi paylaştı.

        Lavrov'un Türkiye'yi ziyaret edeceğini kaydeden Zaharova, "Lavrov, Türkiye Dışişleri Bakanı'nın davetiyle Antalya Diplomasi Forumu'na katılmak üzere 12 Nisan'da Türkiye'yi ziyaret edecek." dedi.

        Zaharova, Lavrov'un forumda konuşma ve yabancı mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yapacağı bilgisini paylaşarak "İkili görüşmelerde Orta Doğu, Kuzey Afrika, Güney Kafkasya, Karadeniz bölgelerinde durum ve bazı devletlerle ilişkilerdeki güncel konuların ele alınması bekleniyor." ifadesini kullandı.

        Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF2025) dördüncüsü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde, 11-13 Nisan'da Belek Turizm Merkezi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde yapılacak.

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