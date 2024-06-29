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        Haberler Dünya Rusya: Kursk bölgesine yapılan İHA saldırısında 5 kişi öldü | Dış Haberler

        Rusya: Kursk bölgesine yapılan İHA saldırısında 5 kişi öldü

        Rusya'nın Kursk bölgesine Ukrayna tarafından düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 2'si çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 10:12 Güncelleme: 29.06.2024 - 10:22
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        Ukrayna'dan Rusya'ya İHA saldırısı
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        Kursk Vali Vekili Aleksey Smirnov, yaptığı yazılı açıklamada, bölgedeki Gorodişe köyüne İHA saldırısı düzenlendiğini belirtti.

        Saldırının Ukrayna tarafından yapıldığını kaydeden Smirnov, "Trajik bir şekilde, saldırıda aralarında 2 küçük çocuğun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti." ifadesini kullandı.

        Smirnov, saldırıda yaralanan 2 kişinin de hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

        Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, dün gece Tver, Bryansk ve Belgorod bölgelerine yönelik çeşitli İHA saldırılarının engellendiğini bildirdi.

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