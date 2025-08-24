Habertürk
        Rusya: Kursk NGS'de radyasyon seviyesi normal

        Rusya: Kursk NGS’de radyasyon seviyesi normal

        Rusya'da, saldırı hazırlığındaki insansız hava aracının (İHA) düşürülmesi sonucu yangın çıkan Kursk Nükleer Güç Santrali (NGS) bölgesinde radyasyon seviyesinin normal düzeyde bulunduğu bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2025 - 19:53 Güncelleme: 24.08.2025 - 19:53
        Rusya: Kursk NGS'de radyasyon seviyesi normal
        Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan yazılı açıklamada, saldırı hazırlığındaki İHA'nın düşürülmesi sonucu çıkan yangında zarar gördüğü belirtilen Kursk NGS bölgesindeki duruma ilişkin bilgilere yer verildi.

        Olay sonucu Kursk NGS’deki bir transformatörde yangın çıktığına işaret edilen açıklamada, "Kursk NGS ve civarındaki bölgede her iki saatte bir ölçüm yapılmaktadır ve radyasyon durumu kontrol edilmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre radyasyon standartlarında fazlalık tespit edilmemiştir." ifadesi kullanıldı.

        Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn ise Kursk NGS’ye yönelik İHA saldırısına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

        Nükleer tesislere İHA saldırısının savaş suçu olduğuna ve nükleer güvenliği tehdit ettiğine işaret eden Hinşteyn, "Söz konusu saldırının faillerinin adil şekilde cezalandırılması gerekecektir." değerlendirmesinde bulundu.

        Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca saldırı düzenleyen Ukrayna’ya ait 95 İHA’nın Rus hava savunma sistemleri tarafından ülkenin çeşitli bölgelerinde düşürüldüğünü bildirmişti.

        Kursk NGS’ye saldırı aşamasındaki İHA’nın savunma sistemlerince düşürülmesi nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüştü.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

