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        Haberler Dünya Rusya: Polonya'da konuşlandırılabilecek ABD nükleer silahı, NATO ile çatışma durumunda hedefimiz olacak

        Rusya: Polonya'da konuşlandırılabilecek ABD nükleer silahı, NATO ile çatışma durumunda hedefimiz olacak

        Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Polonya'da konuşlandırılabilecek Amerikan nükleer silahının NATO ile çatışılması halinde Rusya'nın hedefi olacağını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 17:02 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:02
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        Rusya'dan 'nükleer silah' tehdidi
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        Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, gündemdeki konuları değerlendirdi.

        AA muhabirinin, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın, "ülkesinde Amerikan nükleer silahını konuşlandırmaya hazır oldukları" yönündeki açıklaması ile ilgili sorusunu yanıtlayan Zaharova, bu açıklamanın "kışkırtıcı" olduğunu belirtti.

        Zaharova, "Polonya yönetiminin bu tür kışkırtıcı açıklamaları yeni değil. Amerikan silahları, Polonya topraklarına konuşlandırılırsa NATO ile doğrudan çatışma durumunda derhal imha edilecek hedefler listesine dahil edilecek." dedi.

        "İsviçre’nin Rus varlıklarını dondurması yasa dışı"

        İsviçre’nin 14 milyar dolardan fazla Rus varlığını bloke etme yönündeki kararını da değerlendiren Zaharova, "bunun yasa dışı olduğunu ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’nde devletlerin egemen eşitliği ile ilgili ilkeler dahil uluslararası hukuku ihlal ettiğini" vurguladı.

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        Zaharova, "Elbette, varlıkların dondurulmasından değil hırsızlık, gasp, eşkıyalıktan bahsetmek lazım. Ülkemizin mülkiyet haklarına ve çıkarlarına yönelik her türlü el koyma girişimi, hırsızlıktan başka bir şey değil. Uluslararası ilişkilerde mütekabiliyet ilkesine uygun şekilde İsviçre dahil ülkelerin dostane olmayan her türlü eylemine karşılık veriyoruz." diye konuştu.

        İsviçre’nin söz konusu eylemlerine karşı önlemler üzerinde çalıştıklarını dile getiren Zaharova, Rusya’nın siyasi ve ekonomik anlamda önlem alma kapasitesine sahip olduğunu söyledi.

        "Batı, Güney Kafkasya'ya durumu istikrarsızlaştırmak için sokuluyor"

        Sözcü Zaharova, Batı'nın Güney Kafkasya bölgesine yönelik siyasetine ilişkin ise "Bazı Batılı ülkeler, bu bölgeye barışı korumak için değil durumu istikrarsızlaştırmak için kasıtlı olarak sokuluyor. Bu, bölgedeki güç dengesini kesinlikle bozuyor ve en önemlisi barışçıl çözüme ve bir arada yaşamaya zarar veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Rus barış güçlerinin Karabağ bölgesinden çekilmeye başladığına dikkati çeken Zaharova, Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında yapılan üçlü anlaşmaların, bundan sonra da geçerliliğini koruyacağını vurgulayarak, "Taraflardan herhangi biri bu anlaşmaları resmen reddetmedi." ifadesini kullandı.

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        Azerbaycan ile Ermenistan'a sınırın belirlenmesi konusunda ileride de yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getiren Zaharova, bunun siyasi ve diplomatik yollarla yapılması gerektiğini belirtti.

        Zaharova, Ermenistan hükümetinin, Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'ne (KGAÖ) yönelik eleştirilerinin de "üzücü" ve "temelsiz" olduğunun altını çizdi.

        "Zelenskiy'nin formülü barışı yakınlaştırmıyor"

        Zaharova, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Barış Formülü hakkında da "Zelenskiy'nin formülü ve bunun teşvik edilmesine yönelik faaliyetler barışı yakınlaştırmıyor ancak çatışmaların devam etmesini sağlıyor ve elbette Kiev yönetiminde her şeyi yapabilme duygusunu güçlendiriyor." dedi.

        NATO'nun Ukrayna'ya askeri desteğini değerlendiren Zaharova, bunun, gerginliğin artmasına yol açtığını söyledi.

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