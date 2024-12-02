Rusya: Suriye hükümetini desteklemeye devam ediyoruz ve temaslarımızı sürdürüyoruz

Peskov, başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki duruma değinen Peskov, "Beşşar Esad'ı desteklemeye devam ediyoruz. Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz. (Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." diye konuştu.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj iletmediğini söyledi.

Almanya'nın Kiev'i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini dile getiren Peskov, "Cephedeki durum belli. Her halükarda kendi çıkarlarımızı güvence altına almak niyetindeyiz." dedi.

Gürcistan'daki protesto gösterilerine de değinen Peskov, Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmediklerini savundu.

Sözcü Peskov, Gürcistan'daki durumu Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek, "Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna'daki Meydan olaylarına benziyor. Turuncu Devrim'in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim'le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor." ifadelerini kullandı.