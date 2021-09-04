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Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Nauka modülünde çalışmaya başladı

Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rusya tarafından temmuz ayında uzaya gönderilen ve başarılı şekilde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetlenen Nauka modülünün üzerinde ilk çalışmalarına başladı

Rusya, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki Nauka modülünde çalışmaya başladı
İHA

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) tarafından 21 Temmuz’da gönderilen ve 29 Temmuz’da Uluslararası Uzay İstasyonu’na kenetlenen Nauka modülünde ilk çalışmalar başladı. Rus kozmonotlar Oleg Novitsky ve Pyotr Dubrov, Rus uzay programı kapsamında Nauka modülündeki çalışmalara başlamak üzere planlanan 49. uzay yürüyüşüne TSİ 17.41’de başladı.

Kozmonotlar istasyona bağlı Poisk modülünden geçerek Nauka modülüne ulaşırken, elektrik kablolarının bağlanması, ethernet bağlantısı ve güç bağlantıları üzerinde çalıştı. Günler öncesinden başlayarak istasyonda uzay yürüyüşüne hazırlanan kozmonotların modül üzerindeki çalışmaları Roscosmos’un Moskova’daki kontrol merkezinde takip edildi. Sürekli talimatlar alarak çalışan kozmonotlar, ara ara kontrol merkezinde çalışanlarla da sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Çalışma sırasında elektrik sisteminin kapağını açan Oleg Novitsky kapağı düşürdü. Uzay boşluğunda süzülmeye başlayan kapağı son anda yakalayan Novitsy, “Her şey yolunda” diyerek kontrol merkezindekileri bilgilendirdi. Kozmonot yakaladığı kapağı daha sonra özel kutusuna koyarak çalışmasını sürdürdü. Yaklaşık 7 saat boyunca modül üzerinde çalışan kozmonotlar, bir sonraki çalışmasını ise 9 Eylül’de yapacak.

Rusya Federal Uzay Ajansı tarafından 21 Temmuz'da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan Nauka adlı çok amaçlı laboratuvar modülü, 29 Temmuz’da başarılı şekilde ISS’ye kenetlenmişti.

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