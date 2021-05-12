Rusya ve ABD dışişleri bakanları telefonda görüştü 0:00 / 0:00

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bugün Lavrov ve Blinken arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiği belirtilerek, “Washington’un, Rusya-ABD Zirvesi’ni organize etme önerisi dahil önümüzdeki dönem için Rusya-ABD temaslarının programı değerlendirildi” ifadesine yer verildi.

Görüşmede, Kore Yarımadası’ndaki nükleer silah meselesi, İran nükleer anlaşması ve stratejik istikrar alanı ile ilgili konular ele alındı.

Görüşmede, iki ülkenin Arktik Konseyi kapsamındaki işbirliğine değinildiği belirtilen açıklamada, 20 Mayıs günü Reykjavik’te gerçekleşecek Arktik Konseyi dışişleri bakanları toplantısında, konsey dönem başkanlığının Rusya’ya geçeceği anımsatılırken, “Sergey Lavrov ve Antony Blinken, bu toplantı sırasında, ikili ilişkilerin temel konuları ile uluslararası gündemin ele alınacağı ayrı bir görüşme gerçekleştirme kararına vardı” dendi.

Ayrıca iki Bakan, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e zirve teklifinin organizasyonunu görüştü.