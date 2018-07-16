Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından sonra önemli açıklamalarda bulundu. Putin, Rusya'nın muhteşem sayılabilecek bir organizasyon gerçekleştirdiğini ifade ederek, "Dünya Kupası için Rusya'ya milyonlarca kişi geldi. Maçları izlemek isteyen taraftarlar yıl sonuna kadar özel işleri nedeniyle Rusya'ya gelmek zorunda kalabilir. Bundan dolayı Rusya olarak aldığımız karar doğrultusunda Dünya Kupası'nda maçları izleyen tüm taraftarlara yıl sonuna kadar Rusya'ya girişte vize uygulanmayacak" dedi.
Milyonlarca kişinin Rusya'yı daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu söyleyen Putin, "Birçok insan artık ülkemiz hakkındaki fikirlerini değiştirdi. Bu bizim için önemli bir sonuç" şeklinde konuştu.
Rusya, Dünya Kupası öncesinde maçlara bilet alan yabancı ülke vatandaşlarına vizeyi kaldırmıştı. Maçlar için Rusya'ya giriş yapanlar 'Fun ID' adında bir kimlik almış, bu kimlikle Rusya'ya giriş çıkışlarında pasaport ve vize beyan etmemişlerdi.
SAHAYA GİREN KADINLARIN POLİTİK EYLEM YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası final maçının sonunda sahaya giren kadın 4 kadının politik amaçla bu eylemi gerçekleştirdiği belirtildi.
Rusya'da düzenlenen Dünya Kupası'nın finali Moskova’da bulunan Luzhniki Stadyumu'nda gerçekleşti. Fransa'nın Hırvatistan'ı 4-2 yendiği maçın sonunda sahaya 4 kadın girdi. Ortalığın karıştığı olay basit bir taraftar sevinci olarak anlaşıldı. Sahaya giren 4 kadın, saha kenarında bulunan polisler tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan kadınların ilk sorgusunda bu hareketin politik bir eylem olduğu ortaya çıktı. Dünya Kupası finalindeki sahaya inme eylemini Pussy Riot üstlendi. Rusya’da politik tutukluların ve yasa dışı gözaltıların olduğunu iddia eden grup, eylemi politik tutukluların salınmasını ve yasa dışı gözaltılara son verilmesini talep etmek için yaptığını açıkladı. Sosyal medya üzerinden de açıklama yapan grup, eylemlerine devam edeceklerini belirterek, bu eylemlerin durması için şartlarını açıkladı.
TALEPLER YERİNE GETİRİLMEZSE EYLEMLERE DEVAM EDİLECEK
Grup, 6 maddelik talebinde tüm siyasi tutukluların serbest bırakılması, keyfi hapis cezalarının ortadan kalkması, mitinglerde yasa dışı tutuklamaların durdurulması, ülkede siyasi rekabete izin verilmesi, cezai suçlar üretilmemesi ve insanları hiçbir sebepten ötürü cezaevlerinde tutmamak, polisin halka karşı tutumunun şeffaflaşması gibi maddeler sıraladı.
Grubun iddialarına karşılık ise sosyal medya üzerinden karşı bir eylem başladı. Gruba daha önce destek veren Ruslar, bu eylemden sonra desteklerini keseceklerini beyan eden birçok paylaşım yaptı. Gözaltına alınan protestocuların sorguları devam ediyor.
PUTİN 25 MİLYON SİBER SALDIRI YAPILDIĞINI BİLDİRDİ
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Dünya Futbol Şampiyonası boyunca ülkesindeki bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı yapıldığını bildirdi.
Putin, 2018 FIFA Dünya Kupası Uluslararası Güvenlik İşbirliği yetkilileri ile yaptığı toplantıda, 34 ülkeden özel kuvvetlere mensup yaklaşık 130 temsilcinin Dünya Futbol Şampiyonası'nın güvenliğini sağlama çalışmalarına dahil olduğunu belirtti.
İki milyondan fazla kişinin ve yaklaşık 200 binanın şampiyonaya hazırlık esnasında denetlendiğini kaydeden Putin, 194 yerde 400’den fazla denetimde radyasyon, kimyasal, biyolojik ve patlayıcı kontrollerinin yapıldığını ifade etti.
Putin, şampiyona boyunca ülkesindeki bilgi altyapılarına siber saldırılar düzenlendiğini dile getirerek, "Dünya Futbol Şampiyonası boyunca Dünya Kupası ile bağlantılı, Rusya'nın bilgi altyapısına yönelik yaklaşık 25 milyon siber saldırı ve diğer suç eylemi etkisiz hale getirildi." dedi.
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