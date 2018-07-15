Rusya'da düzenlenmekte olan 2018 Dünya Kupası'nın son günü geldi çattı! 4 yılda bir düzenlenen ve ülkelerarasındaki en büyük futbol organizasyonu olan Dünya Kupası'nda şampiyon belli oluyor! Dünya Kupası'ndaki son şampiyonluğunu, 1998 yılında evinde düzenlenen organizasyonda elde eden Fransa, katıldığı son üç Dünya Kupası'nda gruptan çıkamayan, tarihinde ilk kez finale yükselme başarısını gösteren Hırvatistan ile karşı karşıya geliyor!
2018 DÜNYA KUPASI FİNAL HEYECANI HTSPOR ARENA'DA! FRANSA - HIRVATİSTAN MAÇININ CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...
FRANSA - HIRVATİSTAN
FRANSA: Lloris, Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez, Pogba, Kante, Matuidi, Griezmann, Mbappe, Giroud
HIRVATİSTAN: Subasic, Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic, Rakitic, Modric, Brozovic, Perisic, Mandzukic, Rebic
SAAT: 18:00
HAKEM: Nestor Pitana
STAT: Luzhniki
YAYIN: TRT 1
— Habertürk Spor (@HTSpor) July 15, 2018
Rusya'nın ev sahipliği yapmakta olduğu 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, belli oluyor! 14 Haziran'da oynanan açılış mücadelesi ile başlayan turnuvada 32 takımdan geriye 2 ekip kaldı. 64'üncü müsabaka olacak final maçı ile tamamlanacak 32 günlük heyecan dolu organizasyonda Fransa ile Hırvatistan, kupaya uzanmak için sahaya çıktı!
TRT 1'İ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Finalde, Fransa ikinci, Hırvatistan ise ilk şampiyonluğu için mücadele ediyor! Başkent Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maçın ilk düdüğü, 18:00'de. Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonundan Nestor Pitana düdük çalıyor. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapıyor.
FİNALE NASIL GELDİLER?
FRANSA'NIN YOLU
Fransa'da düzenlenen 2016 Avrupa Şampiyonası'nda final oynayan Fransa, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya, Peru ve Danimarka ile C Grubu'nda yer aldı ve grubu 7 puanla lider bitirdi.
Turnuvadaki ilk iki maçını kazanarak son müsabakalar öncesi gruptan çıkmayı garantileyen Fransa'nın, 0-0 sona eren Danimarka karşılaşmasında sergilediği futbol ise tribündekilerin tepkisini çekmişti.
Son 16 turunda Arjantin ile erken final tadında bir maç oynayan Fransa, güçlü rakibini 2-1 geriye düşmesine rağmen 4-2 mağlup etti.
Çeyrek finalde Uruguay'ı 2-0 yenen Fransa, yarı finalde ise Samuel Umtiti'nin kafa golüyle Belçika'yı eledi ve adını finale yazdırdı.
HIRVATİSTAN'IN YOLU
Katıldığı son üç Dünya Kupası'nda gruptan çıkmayı başaramayan Hırvatistan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda D Grubu'nda şampiyonluk adaylarından Arjantin'in yanı sıra Nijerya ve İzlanda ile mücadele etti ve 3 maçını da kazanarak son 16 turuna çıktı.
Hırvatların 3-0'lık Arjantin galibiyeti, turnuvadaki iddialarını herkese gösterdi. Grup maçlarında 7 gol atan Hırvatistan, sadece 1 gol yedi.
Hırvatistan, son 16 turu, çeyrek ve yarı final maçlarında ise normal sürede turu geçemedi. Son 16 turunda Danimarka ve çeyrek finalde Rusya'yı penaltı atışları sonucunda eleyen Hırvatlar, yarı finalde ise İngiltere'yi uzatma bölümünde bulduğu golle saf dışı bıraktı.
HIRVATİSTAN'IN, FRANSA'YA KARŞI GALİBİYETİ YOK!
İki ülke A milli futbol takımları arasındaki rekabette 6. maç, oynanıyor... Rekabette Fransa'nın büyük üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 5 karşılaşmada Fransa 3 kez kazanırken, Hırvatistan galibiyetle tanışamadı. İki maç ise beraberlikle sona erdi. Fransa'nın 9 golüne, Hırvatlar 3 golle yanıt verebildi.
Fransa, Hırvatistan karşısındaki 3 galibiyetini de oynadıkları ilk 3 maçta elde etti.
İki takım, ilk kez 8 Temmuz 1998'de karşı karşıya geldi. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 1998 FIFA Dünya Kupası'ndaki yarı final mücadelesinde kazanan 2-1'lik sonuçla ev sahibi ekip oldu ve adını finale yazdırdı.
Hırvatlar o maçta şu anki federasyon başkanları Davor Suker'in golüyle öne geçse de Fransa, Lillian Thuram'ın 2 golüyle sahadan galip ayrıldı.
— Habertürk Spor (@HTSpor) July 15, 2018
Fransa, söz konusu turnuvanın finalinde de Brezilya'yı 3-0 mağlup ederek tarihindeki ilk ve tek dünya şampiyonluğunu kazandı.
SON MAÇ 8 YIL ÖNCE!
Hırvatistan ile Fransa, son olarak 29 Mart 2011'de oynanan hazırlık maçında karşılaştı. Fransa'da oynanan hazırlık mücadelesi, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
İki ekibin rekabetinde en farklı galibiyet de 1998 FIFA Dünya Kupası'ndan bir yıl sonra oynanan maçta ortaya çıktı.
Fransa'da oynanan hazırlık maçını ev sahibi takım, 3-0 kazandı. Bu iki takım arasındaki en farklı galibiyet olarak kayıtlara geçti.
FRANSA, 66. KARŞILAŞMASINDA
Fransa, Rusya'daki turnuva ile birlikte 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar, 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.
O günden sonra üst üste katıldığı 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını göremeyen Fransa, Rusya'da ise finale kalarak bu gidişatı bozdu.
Dünya sıralamasında 7. basamakta bulunan Fransa, turnuva tarihinde çıktığı 65 maçta 33 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. Söz konusu müsabakalarda 116 gol atan Fransa, kalesinde ise 75 gol gördü.
HIRVATİSTAN, 23. MAÇINDA
Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde ederek adından söz ettiren Hırvatistan, ardından katıldığı 3 turnuvada grup aşamasını geçemedikten sonra Rusya'da bu şanssızlığını kırdı.
Dünya Kupası'nda bugüne kadar oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan Hırvatlar, 33 gol atarken, kalelerinde 22 gol gördü.
KUPAYA NASIL GELDİLER?
FRANSA'NIN KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Futbolcu kökenli teknik adamlardan Fransız Didier Deschamps'ın 2012 yılından bu yana çalıştırdığı Fransa, Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, İsveç, Bulgaristan, Lüksemburg ve Belarus ile A Grubu'nda mücadele etti.
Fransa, elemelerde çıktığı 10 maçın 7'sinden galip, 2'sinden beraberlikle ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Bu sonuçların ardından Fransa, A Grubu'nu 23 puanla lider tamamlayarak 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki Dünya kupalarında Zinedine Zidane, Thierry Henry, Patrick Vieira, David Trezeguet ve Michel Platini gibi yıldız oyuncuların forma giydiği Fransa, Raphael Varane, Kylian Mbappe, Paul Pogba ve Antoine Griezmann gibi önemli oyuncularıyla bu turnuvada da şampiyonluk kovalayacak.
Dünya Kupası'nın favori adayları arasında yer alan Fransa'nın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 4'er kez sarsan Olivier Giroud ve Griezmann sağladı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Brezilya'da düzenlenen 2014 Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Fransa Milli Takımı, Dünya Kupası'na daha önce 14 kez katıldı.
Evinde 1998 yılında düzenlenen Dünya Kupası'nda şampiyonluğa uzanan Fransa, Dünya Kupası'nda iki kez üçüncülük elde ederken, bir kez de finalde kaybetti.
Fransa'nın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1930 - Grup aşaması
1934 - Birinci tur
1938 - Çeyrek final
1954 - Grup aşaması
1958 - Üçüncülük
1966 - Grup aşaması
1978 - Grup aşaması
1982 - Dördüncülük
1986 - Üçüncülük
1998 - Şampiyonluk
2002 - Grup aşaması
2006 - Finalist
2010 - Grup aşaması
2014 - Çeyrek final
HIRVATİSTAN'IN KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ
Hırvat eski futbolcu Zlatko Dalic'in çalıştırdığı Hırvatistan, Avrupa Elemeleri'nde Türkiye, İzlanda, Ukrayna, Finlandiya ve Kosova ile I Grubu'nda mücadele etti.
Grupta çıktığı 10 maçın 6'sından galip ayrılan ve ikişer beraberlik ile mağlubiyet yaşayan Hırvatistan, 20 puanla İzlanda'nın arkasında ikinci oldu. Play-off'larda Yunanistan'ı 4-1 ve 0-0'lık skorlarla eleyen Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası vizesi aldı.
ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI
Önceki turnuvalarda Davor Suker, Zvonimir Boban, Alen Boksic gibi isimlerin forma giydiği Hırvatistan'ın kadrosunda yine önemli futbolcular bulunuyor.
Kalesini Monacolu Danijel Subasic'in koruyacağı Hırvatistan'ın savunmasında, Lokomotiv Moskova'dan tecrübeli Vedran Corluka, Liverpoollu Dejan Lovren ve Beşiktaş'tan Domagoj Vida yer alıyor.
Takımın orta sahasında Real Madrid'den Luka Modric ve Barcelona'dan Ivan Rakitic, turnuvaya damga vurabilecek isimler arasında göze çarpıyor.
Forvet hattında ise Juventuslu Mario Mandzukic ile Interli Ivan Perisic katkı vermesi beklenen isimler olacak.
Hırvatistan'ın Rusya biletini cebine koymasında en büyük katkıyı, elemelerde ağları 5 kez havalandıran Mandzukic yaptı.
DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ
Hırvatistan Milli Takımı, Yugoslavya'dan ayrıldıktan sonra Dünya Kupası'na 4 kez katıldı.
Fransa 1998'de üçüncü olma başarısı gösteren Hırvatistan'ın Dünya Kupası geçmişi şöyle:
1998 - Üçüncü
2002 - Grup aşaması
2006 - Grup aşaması
2014 - Grup aşaması
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