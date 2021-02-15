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Rusya, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de birlik kuruyor!

Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinde askeri varlığını güçlendirmeyi amaçlayan Rusya, yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurmaya başladı.

Rusya, YPG/PKK işgalindeki Haseke'de birlik kuruyor!
AA

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Rusya, bir süredir Esad rejimi güçleri ve terör örgütü YPG/PKK arasında gerilime sahne olan Haseke'de askeri varlığını güçlendiriyor.

Rus ordusu, 25 Aralık 2020'de başladığı sevkiyatlarda Haseke'de 1000 civarında askerini konuşlandırırken, şimdi de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yerel unsurlardan kendine bağlı bir birlik kurmaya başladı.

Kayıt işlemleri devam ederken, ilk etapta 200 kişinin ismi kayıt listesine eklendi.

"Savunma Görevlileri" adı verilen birliğe katılanlara aylık 300 dolar maaş verilecek.

Rusya, Aralık 2019'da da Haseke'de YPG/PKK işgalindeki Amude ilçesi ve Tel Temır beldesinde askeri noktalarını korumak için yerel unsurlardan oluşan askeri birlik kurmaya çalışmış ancak Rusların bu hayali, Nisan 2020'de ABD'nin engeline takılmıştı.

REJİM DE ŞEBBİHA MİLİSLERİNİ SİLAHLANDIRIYOR

Rusya ve YPG/PKK'nın 11 Şubat'ta vardığı anlaşmayla Haseke'de hareket özgürlüğü kısıtlanan rejim güçleri, bölgedeki güç denkleminde yerini korumak için İran destekli Lübnan Hizbullah'ına bel bağladı.

Hizbullah, iki hafta önce 200 militanını Haseke'deki Kamışlı Havalimanına sevk etti ancak Hizbullah militanları, kısa süre sonra havalimanından Rus güçlerince çıkarıldı.

Rejim, halk arasında "Şebbiha" olarak bilinen yerel milisleri silahlandırırken, aylar sonra tekrar maaş ödemesi yaptı. Hizbullah örgütü de Şebbihalara askeri eğitim vermeye başladı.

HASEKE'DE REJİM-YPG/PKK GERİLİMİNDE SON DURUM

YPG/PKK'nın, Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa beldesini rejim güçlerine devretmesi için Rusya ve Esad ordusunun baskısına maruz kalması, taraflar arasındaki gerginliğin fitilini ateşlemişti.

Örgüt, buna rejim güçlerinin Kamışlı ilçesindeki bazı mensuplarını bir süreliğine alıkoyarak karşılık vermişti.

Taraflar, Haseke ve Halep'te birbirlerine karşı ablukalar uygulamaya başlamış, Rusya'nın ara buluculuğuyla bu uygulamalar gevşetilmişti.

Esad rejimi güçleri, Haseke il merkezi ve Kamışlı ilçe merkezinde örgütün izni ve gözetimi altında hareket etmeyi kabul etmişti.

RUSYA'NIN BÖLGEDEKİ VARLIĞI

Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla, ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten bu yana Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs ve karakol sayısını artırarak varlığını güçlendiriyor.

Rusya'nın Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve karakolu bulunuyor.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Rus ordusu, Kamışlı'nın doğusundaki Rümeylan petrol sahalarına ulaşmak için birçok deneme yapmış ancak ABD ordusu engel olmuştu.

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