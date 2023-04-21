Rusya’da savaş uçağından Belgorod kentine mühimmat düştü: 2 yaralı

BAZI BİNALARDA VE ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Patlama sonucunda şehir merkezinde bir kavşakta 20 metre yarıçapında bir büyük çukur oluştuğunu belirten Gladkov, bazı binalarda ve pak halindeki araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.