Rüyada abone olduğunu görmek, böyle bir rüya gördüyseniz garipsemeyin. Çünkü abone olmanın da bir rüya tabiri var. Peki burada abone olmaktan kasıt nedir? Bunlar gazete, dergi vb. yayınlar olabilir. Siz de gördüğünüz abone olma türüne göre yorumlara bakabilirsiniz.

Rüyada Gazete, Dergi Gibi Yayınlara Abone Olmak:

Rüyanızda gazete, dergi vb. yayınlara abone olmak, yenilik demektir. Hayatınızda değişiklikler olacaktır. Yeni kararlar alarak yeni bir sayfa açmaya hazır olun. Yaşadığınız hayatı geride bırakıp yeni bir düzen getireceksiniz.

Rüyada Belirli Bir Yayına Abone Olmak:

Sadece bir ya da belirli yayınlara abone olduğunu gören kişiler, hayatının merkezine bir kişi koyacak ve sadece onun için çabalayacaktır.

Farklı yorumlara bakacak olursak;

- Kişinin yeni hayatında eski yaşadıklarından hiçbir şeyin yer almayacağını işarettir.

- Şu anki yaşamından memnun olmayıp, onu değiştirmek için düşünceler ve planlar yapacaktır.