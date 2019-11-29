Rüyada bisiklet sürmek ne anlama gelir? Rüyada bisiklet görmek, bisikletten düşmek, bisiklete binmek, bisikletten inmek, bisikleti hızlı sürmek, bisikleti yavaş sürmek ne anlama geliyor işte rüya yorumunuz...

Rüyada bisiklet sürmek

Rüyada bisiklet sürmek, rüyayı gören kişinin, iş hayatındaki ya da aile hayatındaki bir gelişmeden ya da yaşanan bir sorundan ötürü çok uzak bir şehre ya da ülkeye gideceğine delalet edilir. Aynı zamanda, yaşanan parasal sorunların en kısa zamanda hızlı bir şekilde çözüleceğine ve bütün sıkıntılardan kurtulup genişliğe ermeye yorumlanır.

Rüyada bisikletten düşmek

Rüyada bisikletten düşmek, aile hayatı ya da iş hayatı ile ilgili bir sorun yüzünden çıkılan yolculukta yaşanacak büyük bir sıkıntı yüzünden yolculuğun yarım bırakılarak geri dönüleceğine delalet eder.

Rüyada bisiklete binmek

Rüyada bisiklete binmek, iş hayatında ya da aile hayatında karşılaşılacak bir sorun yüzünden yakın bir arkadaştan yardım alınacağına yorumlanır.

Rüyada bisikletten inmek

Rüyada bisikletten inmek, yakın bir arkadaşa bir konuda yardım edileceğine işaret edilir.

Rüyada bisikleti hızlı sürmek

Rüyayı gören kişinin bir yarışa hazırlandığı ve bu yarışta pek çok rakipleri olduğuna delalet eder. Örneğin bir sınava hazırlanmak, bir ihaleye girmek gibi ve kişinin amacı rakiplerini geride bırakarak ipi göğüslemektir. Rüya sahibi gecesini gündüzüne satmış tüm enerjisini bu konu üzerinde yoğunlaştırmış demektir.

Rüyada bisiklet satmak

Rüyada bisiklet satmak, rüyayı gören kişinin, eş, dost ve akrabaları ile olan sorunlarının son bulacağına ve sıkıntıların bitmesi ile rahatlayacağına ve kendisine geleceğine alamet edilir.

Rüyada dağlık alanda bisiklet sürmek

Rüyada dağda zorlanmadan bisiklet sürmek, çok gezmeye ve yeni yerler keşfetmekten hoşlanmaya delalet eder. Rüyayı gören kişinin dünyayı görmek ve dünya turuna çıkmak gibi bir amacı var demektir. Rüyada dağda zorlanarak düşe kalka bisiklet sürdüğünü görmek, tecrübesiz olunan bir konuda yenilgiye uğrayarak ve başarısız olarak deneyim elde edileceği aslında bunun bir kayıp değil ileride elde edilecek zaferler için kazanç olacağı anlamına gelir.