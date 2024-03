Ryan Gosling ve Eva Mendes arasındaki anlaşma

"TEK BİR RYAN VAR"

2012'de 'Babadan Oğula' (The Place Beyond the Pines) adlı filmde Gosling ile başrolleri paylaştıktan sonra oyunculuğu bırakan Mendes, "Daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. Çalışma şekli, işine olan bağlılığı, her şeyi olabildiğince en iyi hale getirmek istemesi ve bu da rol arkadaşlarının olabildiğince iyi olması anlamına geliyor. Fakat ne yazık ki ya da neyse ki, yalnızca bir Ryan var. O yüzden bundan sonra oyunculuğu neredeyse bıraktım" şeklinde konuştu.