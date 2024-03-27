Ryan Gosling ve Eva Mendes arasındaki anlaşma
Ryan Gosling'in günden güne parlayan kariyerinin arkasında eşi Eva Mendes ile aslında daha önce hiç konuşmadıkları bir anlaşmanın olduğu ortaya çıktı
Eva Mendes ve Ryan Gosling çifti, Mendes'in oyunculuk kariyerini bırakıp sadece çocuklarına annelik yapması konusunda fikir birliğine varmış gibi görünüyorlar.
Mendes'in, 43 yaşındaki Gosling ile 10 yılı aşkın süredir yürüttüğü evliliğinde, 9 yaşında Esmeralda, 7 yaşında Amada adlarında iki kızı var. 50 yaşındaki Mendes, mutlu aile hayatını sürdürmek için eşi ile aralarında sözlü olmayan bir anlaşma olduğunu dile getirdi.
Today'e konuşan Mendes, “Neredeyse sözlü olmayan bir anlaşma gibi aramızdaki. Tamam, o çalışacak, ben de çalışacağım; ama ben sadece burada çalışacağım" ifadesini kullandı.
Ryan Gosling ile evlenip çocuk sahibi olduktan sonra kameralardan uzaklaşan ve çocuklarına bakmak için kariyerini askıya alan Mendes, "Bu zamanı çocuklarımla geçirdiğim için çok şanslıyım" dedi.
"ÇALIŞIYORUM AMA EVDE"
Anne olunca setlerden uzaklaşsa da hala bir kariyeri olduğunu söyleyen Mendes, "Hala çalışıyorum ama oyunculuk yapmıyorum, çünkü oyunculuk sizi başka yerlere götürüyor, uzaklaştırıyor" dedi.
"TEK BİR RYAN VAR"
2012'de 'Babadan Oğula' (The Place Beyond the Pines) adlı filmde Gosling ile başrolleri paylaştıktan sonra oyunculuğu bırakan Mendes, "Daha önce hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. Çalışma şekli, işine olan bağlılığı, her şeyi olabildiğince en iyi hale getirmek istemesi ve bu da rol arkadaşlarının olabildiğince iyi olması anlamına geliyor. Fakat ne yazık ki ya da neyse ki, yalnızca bir Ryan var. O yüzden bundan sonra oyunculuğu neredeyse bıraktım" şeklinde konuştu.
Geçen yıl Margot Robbie ile başrolleri paylaştığı 'Barbie' filmiyle adından söz ettiren ve bu yıl Oscar'a da aday olan Gosling, Oscar töreninde sahnede, filmdeki 'I’m Just Ken' şarkısını seslendirmişti. Performansıyla büyük beğeni toplayan Gosling hakkında konuşan Mendes, "Gitti ve işini yaptı. İşinde gerçekten çok iyi, yaptı ve eve döndü" dedi.