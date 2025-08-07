St. Patrick's-Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL?
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İrlanda temsilcisi ST. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21:45'te başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak. Peki St. Patrick's-Beşiktaş maçı S Sport Plus'tan nasıl izlenir? S Sport Plus üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? İşte St. Patrick's-Beşiktaş maçı S Sport Plus canlı izleme linki...
Heyecanla beklenen St. Patrick’s-Beşiktaş maçı canlı yayın ile S Sport Plus’tan futbolseverlerle buluşacak. Beşiktaş’ın Konferans Ligi maçını izlemek isteyen futbolseverler ‘’S Sport Plus nasıl izlenir?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. S Sport Plus üyelik ücreti aylık ve yıllık olarak değişiyor ve uygulama App Store ve Google Play'den indirilebiliyor. Peki, St. Patrick’s-Beşiktaş maçı S Sport Plus’tan nasıl izlenir, üyelik ne kadar, kaç TL? İşte S Sport Plus canlı izleme linki ve üyelik ücreti hakkında detaylar…
ST. PATRICK'S - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
St. Patrick’s - Beşiktaş maçı, 7 Ağustos Perşembe günü yani bu akşam saat 21.45'te başlayacak.
İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Tallaght Stadı'nda oynanacak mücadele, S Sport Plus ekranlarından naklen yayınlanacak.
S SPORT PLUS ABONELİK SEÇENEKLERİ NELER?
www.ssportplus.com ve uygulama mağazalarından Aylık ve Yıllık olmak üzeri iki ayrı üyelik seçeneği bulunmaktadır.
Hepsiburada, N11, Perdigital ve Trendyol eticaret mağazalarından Turkcell Pasaj ve Vodafone Yanımda uygulamasından Aylık, 3 Aylık, 6 Aylık ve Yıllık abonelik paketlerini satın alabilirsiniz.
S SPORT PLUS ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?
S Sport Plus Aylık Paket 279₺/ay, S Sport Plus Yıllık Paket ise 1.799₺’dir.
S SPORT PLUS NASIL ÜYE OLUNUR?
www.ssportplus.com adresinde HEMEN ÜYE OL linkine tıklayın.
Açılan ekranda kişisel bilgilerinizi girip ÜYE OL VE HEMEN ÖDEME EKRANINA GİT butonuna tıklayın.
Açılan sayfada promosyon kodu alanına kampanya kodunuzu yazın ve KULLAN butonuna basarak kampanya kodunuzu kullanabilirsiniz.
TV'DEN S SPORT PLUS NASIL İZLENİR?
S Sport Plus uygulamasını Smart TV'nizde kullanmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.
1. Televizyonunuzun uygulama mağazasını açın.
2. Arama kısmına S Sport Plus yazın ve gelen sonuçlar arasından S Sport Plus'ı seçin.
3. S Sport Plus uygulamasının sayfasını gördüğünüzde "Yükle" butonuna basın.
S Sport Plus’ı geniş ekranda izleyebileceğiniz cihazlar;
Android TV
Apple TV cihazı
Google Chromecast cihazı
LG WebOS 3.0 ve üzeri Smart TV’ler
Samsung Tizen 3.0 (2017 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Vestel ve Regal (2018 yılı ve üzeri üretim) Smart TV’ler
Arçelik – Grundig – Beko (2019 ve sonrası üretilen Smart TV’ler)
Vestel Android Smart TV
Philips Android Smart TV
Sony Android Smart TV
Toshiba Android Smart TV
Xiaomi Mi Box ve Mi Stick cihazı
Xbox Series X|S ve Xbox One cihazları
Ayrıca HDMI kablosuyla bilgisayarınızdan yayınları TV’ye aktarabilir ya da akıllı telefonunuzla TV’niz arasında ekran paylaşımı yapabilirsiniz.