Saadet Partisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Seçimleri öncesi biri büyükşehir, 11 il, 55'i ilçe ve belde olmak üzere 67 belediye başkan adayı daha belirlendi. Saadet Partisi, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Ali Aktaş'ı aday gösterdi.

İŞTE BAZI İLLERİN ADAYLARI

AA'da yer alan habere göre Saadet Partisi'nin Ağrı adayı Mehmet Erat, Aksaray adayı Levent Serdar Şahin, Burdur adayı Musa Sayar, Elazığ adayı Haluk Arslan, Kırklareli adayı Mithat Özdemir, Kırşehir adayı Yusuf Turan, Kilis adayı Şerif Karakurt, Niğde adayı Nihat Altıparmak, Osmaniye adayı Ömer Yağmur, Sivas adayı Melih Seçilmiş ve Yalova adayı Resul Genç oldu.