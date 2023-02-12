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Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilimizde büyük yıkıma neden olurken enkaz altından çıkarılan her bir can umut oluyor. Hele kurtarılan bir can minik bir yavrumuz ise umudumuz daha da büyüyor. Kurtarma ekiplerinin kucağında bazen gülümseyen bazen de şaşkınlıkla etrafına bakan gözler yüzümüze sevinç ve hüzün dolu damlalar serpiyor... Minik canların ömrüne bereket dileklerimizle umut dolu kareleri bir araya getirdik

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  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Hatay'ın Antakya ilçesinde Aliye Dağlı adlı bebek enkazdan 132 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Cebrail Mahallesi'ndeki bir apartmanın enkazından kurtarılan Aliye Dağlı, sağlık personelinin kucağında ambulansa götürüldükten sonra tedavi altına alındı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Hatay'ın Antakya ilçesindeki Cebrail Mahallesi Oymak Sokak'ta depremden 131 saat sonra 5 aylık bir bebek enkazdan çıkarıldı. 

     
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Antakya ilçesinde ses duyan ekiplerin çalışmasını yoğunlaştırdığı noktada çalışmalar sonuç verdi. Enkaz altında kalan ve iki aylık olduğu tahmin edilen bir bebeğe, 128 saat sonra sağ ulaşıldı.

     
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Antakya ilçesi, Armutlu Mahallesi Işık Sokağı'ndaki 3 katlı bir binanın enkazında sağ kalanların olduğunu tespit eden ekipler, evin enkazından önce 1.5 yaşındaki Yusuf Hüseyin'i, 20 dakika sonra da 7 yaşındaki ağabeyi Muhammed Hüseyin'i depremin 105. saatinde kurtardı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Antakya ilçesinde Ürgan Paşa Mahallesi Şehit Mehmet Duran Caddesi'ndeki Huzur Apartmanı'nın enkazında bebek sesi duyulması üzerine çalışmaları yoğunlaştıran ekipler, arama kurtarma çalışmaları sonunda 1.5 yaşındaki Sela Elbarazi ile annesi, babası, kardeşi ve dayısını depremden 96 saat sonra enkaz altından sağ çıkardı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Hatay'da çalışmalarını sürdüren ekipler, Yağız Ulaş isimli 10 günlük bebeği, depremden yaklaşık 90 saat sonra annesiyle enkazdan kurtardı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Adıyaman'da enkaz altında kalan 6 aylık Yiğit Çalış isimli bebek, ekiplerin çalışması sonucu 82 saat sonra kurtarıldı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Ekipler, Kahramanmaraş'ta 1 yaşındaki Suriye uyruklu Rahaf ve 30 yaşındaki annesi Ela Hamoko'yu depremin 81'inci saatinde enkaz altından sağ çıkardı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Hatay'da ekipler depremden 66 saat sonra 7 aylık bebeği enkazdan sağ çıkardı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Adıyaman il merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir binada çalışma yapan ekipler, 7 aylık Ömer ile 9 yaşındaki Muhammed Acar'ı depremden 58 saat sonra kurtardı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Adıyaman'ın Besni ilçesinde depremde yıkılan bir binanın enkazından 7 aylık bebek, 57 saat sonra kurtarıldı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Hatay'da depremde yıkılan bir binanın enkazı altında kalan 4 aylık "Ayşe" bebek, ekiplerce depremin ardından geçen 57 saat sonra kurtarıldı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden 43 saat sonra enkazdan 2 yaşındaki Mikail sağ çıkarıldı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Gaziantep'te yıkılan bir binanın enkazından 1,5 yaşlarındaki Amine Elçin ve ikizi Ahmet Erbay depremden yaklaşık 40 saat sonra kurtarıldı. Ekipler, devam eden çalışmalarda ikizlerin annesi Pınar ve babası İbrahim Karapirli'ye de ulaştı.
  • Saatler sonra enkaz altından kurtarılan bebekler

    Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'ndeki Zekiye Kırat Apartmanı'nın enkazından ise Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği Ayşe Vera depremden 29 saat sonra kurtarıldı.

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