- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Kahvaltıyı zenginleştirmenin belki de en kolay yoludur krep. Kahvaltıların ara öğünlerin Doyurucu besini krep yapımının kolaylığına rağmen damakta kalıcı bir lezzete sahiptir. Hem 3 ana malzemeden oluşur hem de çok hızlı pişer. Üstelik hem tatlı besinlerle hem de tuzlu besinlerle tüketilebilir. Bu her şeye uyum gösteren hali onu daha da çok sevilen bir yiyecek haline getirir. Tabi 3 ana malzemesine minik püf noktalarını bilerek ekleme yaparsanız daha da çok tadı hissedilen krepler pişirebilirsiniz.
2 KİŞİLİK KREP TARİFİ
Malzemeleri
2 yumurta
1 buçuk su bardağı un
1 su bardağı süt
Bir tutam tuz
1 çay kaşığı karbonat (Sihirli malzememiz)
Pişirmek için sıvı yağ
Nasıl yapılır?
Tüm malzemeler tek tek eklenerek aralarda karıştırma molası vererek çırpılmalı. Kekten daha sulu bir hamur elde edeceksiniz. İyice çırpıp içinde unun top top kalmadığına emin olun. Orta boy bir tavaya sıvı yağ sürün. Sürün diyoruz çünkü krep çok az yağ ile pişebilir. Yumurta fırçası ya da peçete yardımı ile yağı sürmek daha sağlıklı krepler pişirmenize fayda sağlar. Ölçü için çorba kepçesi kullanabilirsiniz. Bu sayede tüm krepleriniz aynı ölçülerde olacaktır. Bir kepçe aldığınız krep hamurunu yağ sürdüğünüz tavaya dökün ve tavanın taban şeklini alana kadar hamuru bilek hareketlerinile yayın. Kaşık yardımı da alabilirsiniz. Ancak pişirmeyi etkileyeceğinden kaşıksız şekil verilmesi önerilir. Bir tarafı pişen krep hemen ters çevrilecek iki tarafının da eşit şekilde pişmesi sağlanır. Unutmayın krep çok hızlı pişer bu nedenle krep pişirirken başka işlerle uğraşmayın. Pişen krepleri düz bir servis tabağında üst üste sıralayın. Sıranın en üstünü 1 adet nane yaprağı ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun...
PEYNİRLİ KREP TARİFİ
Malzemeler
1 yumurta
1 buçuk su bardağı un
1 su bardağı süt
Bir tutam tuz
1 çay kaşığı karbonat (Sihirli malzememiz)
Karışık peynir ( Oranı damak tadınıza göre ayarlamanızı öneririz)
İsteğe bağlı maydanoz, kekik ya da dereotu
Nasıl yapılır?
Peynirli krep iki şekilde yapılır. Biri krebin içine peynir konarak diğeri de malzemenin içine peynir konularak. Önce tercihinizi yapın. Daha sonra tüm malzemeleri derin bir kapta karıştırın. Peynir içinde olacaksa bu etapta peyniri de ekleyin. Maydanoz, dereotu, kekik hangisini tercih ettiyseniz onu da ekleyin. Az yağ sürdüğünüz ısıtılmış tavaya kepçe yardımı ile tavanın tabanına eşit yayılacak şekilde krep hamurunu dökün. Pişince diğer yüzü için de aynı işlemi kullanın. Peyniri arasına koyacaksanız. Krepin ilk yüzü piştikten sonra çevirin yarısına peynir doldurun ve pişen krebi ikiye katlayarak peynirin arasında kalmasını sağlayan. Yine üzerine kekik ya da maydanoz ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun...
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.