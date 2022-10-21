Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm!

Tekirdağ'da olay, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda meydana geldi.
SABAH KOŞUSUNA ÇIKTI
DHA'da yer alan habere göre evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36), denetimlere hazırlanmak üzere sabah koşusuna çıktı.
MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Koşu yaptığı sırada yere yığılan Koyuncu'ya ilk müdahale bölgede yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Koyuncu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Koyuncu'nun cenazesi, baba ocağı olan Konya'nın Seydişehir ilçesine toprağa verilecek.
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