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Haberler Gündem 3. Sayfa Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm! - Günün öne çıkan haberleri
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Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm!

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda görevli Uzman Çavuş Osman Koyuncu, kışlada spor yaptığı sırada fenalaşarak hayatını kaybetti. Koyuncu'nun cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm! - Günün öne çıkan haberleri
Sabah koşusuna çıktı! Kışlada ölüm!
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DHA

Tekirdağ'da olay, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kemalettin Eken Kışlası'nda meydana geldi.

SABAH KOŞUSUNA ÇIKTI

DHA'da yer alan habere göre evli ve 1 çocuk babası olan Uzman Çavuş Osman Koyuncu (36), denetimlere hazırlanmak üzere sabah koşusuna çıktı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Koşu yaptığı sırada yere yığılan Koyuncu'ya ilk müdahale bölgede yapıldı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitiren Koyuncu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Koyuncu'nun cenazesi, baba ocağı olan Konya'nın Seydişehir ilçesine toprağa verilecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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