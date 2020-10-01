Sabancı Vakfı’nın desteklediğiyle Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimleri verildi

AA

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Vakfı Hibe Programları kapsamında desteklenen Nirengi Derneği’nin, “Çok Geç Olmadan İstanbul!” projesi ile ergen istismarı, akran zorbalığı ve flört şiddetine karşı etkin bir önleme ve müdahale mekanizması geliştirmeyi hedeflemek amacıyla Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimleri verildi.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle iki yıldır yürütülen proje kapsamında İstanbul’un 9 ilçesindeki 105 okulda verilen eğitimlere, 3 bin 432 öğretmen (5.-12. Sınıf),okul idarecisi, veli ve destek personeli katıldı. Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimleri 4 farklı okul tipinde, ortaokul, anadolu lisesi, anadolu imam hatip lisesi, mesleki ve teknik anadolu liselerinde gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, projenin çocuk ve ergeni merkeze alan bir yaklaşım benimsemesinin önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Sabancı Vakfı olarak toplumsal gelişmenin sağlanması için eğitimi odağına alan projeleri desteklemeyi çok önemsiyoruz. Bu proje ile okulun sadece bir eğitim ve öğretim yuvası değil toplumun temelini sarsan sorunların erken müdahale ile önlenebileceği bir alan olduğunu da görüyoruz. Öğretmen, okul idarecileri ve velilerin eğitimlerle bilinçlendirilmesi ve güçlendirilmesi ergen istismarı gibi bir konuda hayati önem taşıyor.

Sabancı Vakfı olarak Hibe Programları kapsamında desteklediğimiz Nirengi Derneği, okullarda ergen istismarını önleyici ve tespit edildiği takdirde doğru müdahalelerle süreci takip eden önemli bir mekanizmanın kurulmasını sağlıyor. Bu proje ile öğretmenlerin toplumun en önemli sorunlarından biri olan istismara karşı ne kadar kritik bir konumda olduklarını bir kez daha görüyor ve bu konumu güçlendirmek için yapılan çalışmaların bir parçası olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.”

Nirengi Derneği Direktörü ve Proje Koordinatörü İdil Türkmen Ayaydınlı ise Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimlerinin önleme ve müdahalede kritik öneme sahip olduğunu aktararak, “Her türlü istismara karşı çocuğun/gencin ailesi, okulu ve ait olduğu topluluğun birbiriyle bağlantılı olduğu destekleyici bir çevre, pozitif büyüme ve gelişme için elimizdeki en iyi temeli sunuyor. Güçlü pedagojik formasyona sahip öğretmenlerin hem istismar gerçekleşmeden, koruyucu önleyici aşamada hem de istismar şüphesi veya gerçekleşmesi halinde müdahale aşamasında rolleri çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bununla birlikte, çocuğun yüksek yararı için istismarın önlenmesinde ve istismar vakalarına doğru müdahalede öğretmenlerin de desteğine ihtiyaç olduğunu aktaran Ayaydınlı, "Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimleri ve içinde barındırdığı Standart Operasyon Prosedürü, öğretmen ve idarecilere tam olarak bu desteği sağlıyor. Hedefimiz, Pozitif Gençlik Gelişimi programını Türkiye’nin her yerindeki öğretmenlere ve idarecilere ulaştırarak şiddet ve istismar döngüsünün kırılmasına katkı sağlamak.” değerlendirmesinde bulundu.

Proje ile öğretmen ve idarecilere istismar türleri ve işaretleri, doğru bilinen yanlışlar, mağdur bir gence nasıl yaklaşılması gerektiği ve cinsel istismar durumunda yasal süreçler hakkında detaylı bilgileri içeren eğitimler veren dernek, pandemi döneminde yüz yüze faaliyetlerin durmasıyla birlikte eğitimlerine online olarak devam etti.

Online eğitimlere Türkiye’nin 70 ilinden, 56 farklı branştan öğretmenin, sosyal çalışmacı ve alan öğrencilerinin katılımı ile 482 katılımcıya Pozitif Gençlik Gelişimi eğitimleri aktarıldı.