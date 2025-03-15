Sabri Sarıoğlu: İşimizin kolay olmadığının farkındayız

19 Yaş Altı Milli Takımı Teknik Direktörü Sabri Sarıoğlu, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Şampiyonası Elit Tur maçları öncesinde rakipleri değerlendirdi.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, 19-25 Mart tarihleri arasında Galler'de oynanacak müsabakalar öncesinde 7. gruptaki rakipleri değerlendiren Sarıoğlu, Portekiz, İngiltere ve Galler'in oyun planlarıyla ilgili görüşlerini aktardı.

Grupta güçlü takımların bir araya geldiğinin altını çizen Sarıoğlu, "İşimizin kolay olmadığının farkındayız. Rakiplerimizin analizlerini detaylı bir şekilde yaptık." ifadelerini kullandı.

Portekiz'in hızlı ve direkt hücum uyguladığını, İngiltere'nin de geriden oyun kuran bir ekip olduğunu dile getiren Sarıoğlu, şunları kaydetti:

"Galler hem hücumda hem de savunmada yüksek tempoda oynuyor. Tüm çalışmalarımızı bu maçlar üzerine yoğunlaştırdık. İsviçre gibi güçlü bir ekiple Antalya'da iki önemli hazırlık maçı oynadık. Daha sonra kadromuza katabileceğimiz potansiyel isimleri daha yakından görebilmek adına Riva'da hazırlık kampı düzenledik. Şubat ayında Hırvatistan'da Letonya ve Hırvatistan ile oynadığımız özel maçlarla hazırlıklarımızı tamamladık. Neler yapabileceğimizi çok iyi biliyoruz. Yüksek mücadele gücümüz ile hedeflediğimiz yerlere geleceğiz. Kuvvetli rakiplerle oynamak oyuncularımızı bir üst seviyeye taşıyacak. Güçlü takımların arasından geçerek finallere adımızı yazdırmak istiyoruz."

Galler'de oynanacak müsabakaların ardından gruplarını ilk sırada tamamlayan ekipler, 13-26 Haziran tarihleri arasında Romanya'da gerçekleştirilecek finallerde mücadele edecek.