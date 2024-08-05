Sabri Ülker Vakfı’ndan 'sağlıklı yaşam rehberi' niteliğinde yeni kitap

İnsanlar neden yiyeceğe bu kadar ilgi duyar? Bu ilgi sadece insanlara özgü müdür? Yemek ve yemeğin rol oynadığı ritüeller için insanlar ne kadar zaman harcıyor? Teşhis edilebilir yeme bozuklukları hangileri? Çağın hastalığı “obezite salgını” nasıl çözülebilir?

Kuruluş amacı, toplumu, beslenme ve sağlık alanlarında bilimsel ve güvenilir bilgiyle aydınlatmak olan Sabri Ülker Vakfı, tüm bu sorulara yanıt veren, “sağlıklı yaşam rehberi” niteliğindeki değerli bir kitabı Türkçeye kazandırdı.

“İnsanlar yemeğe takıntılıdır.” tespitinin yapıldığı kitapta, yeterince yiyeceğe sahip olmayan insanların düşüncelerinin ve eylemlerinin öncelikle yiyecek elde etme amacına yönelik olduğu anlatılıyor.