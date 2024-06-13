Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Gaziantep'te bir kişinin saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

AA'da yer alan habere göre Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriye uyruklu Yasin Dibo (46), saç ekimi için Gaziantep'teki özel bir hastaneye başvurdu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hastanede dün operasyona alınan Dibo, bir süre sonra hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu'nun Gaziantep'teki morguna kaldırılan Dibo'nun cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Dibo'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.