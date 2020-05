Saç sakal tıraşından kazandığı parayla kaz çiftliği kurdu - BİNGÖL

AA

Sancak beldesinde kuaför işletmeciliği yapan 32 yaşındaki Arçumlu, çocukluğundan beri hayalindeki kanatlı hayvan çiftliğini kurmak için internette araştırmaya başladı. Yeni tip koronovirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanınca araştırmasını derinleştiren Arçumlu, tavuk veya hindileri araştırırken kazların dünyasıyla tanıştı.Kaz yetiştiriciliği konusunda araştırmasını tamamlayan Arçumlu, alın terini yatırımı dönüştürmek için saç sakal tıraşından biriktirdiği 110 bin lira ile babadan kalma Sancak ovasındaki arazide brandadan çiftliğini kurdu. Daha sonra tüyünden ve etinden istifade edilen kaz yetiştiriciliğini yapmak için Elazığ'dan getirdiği bin kaz yavrusuyla Arçumlu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi.Arçumlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bin yavru kaz ile başladığı kaz üretimini yıllık 15 bine çıkarmayı hedeflediğini söyledi.Çocukluğundan beri kanatlı hayvanlara büyük ilgi duyduğunu anlatan Arçumlu, "Kazların hikayesi, internetten dolaşırken Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde Türkiye'nin en büyük kaz entegre tesisinin açıldığını görmemle başladı. Meraklı olduğum için biraz araştırdım, orayla irtibata geçtim. Acaba bizim bölgemizde kaz yetiştirilebilir mi diye. Uygun arazimiz vardı. Kanatlı hayvanlara ezelden beri bir merakım var. Buranın merası ve havasının da kaz yetiştiriciliğine ideal olduğunu öğrendikten sonra bu işi yapmaya karar verdim." ifadelerini kullandı.Arçumlu, özellikle gençlere ve yöre insanına örnek olabilmek amacıyla güzel bir entegre hayal ettiklerini, beldede bu işi geliştirmek ve büyütmek idealinde olduklarını belirtti.Halen berberlik yaptığını, her iki işi birlikte yürüteceğini aktaran Arçumlu, "Bu tür şeylere meraklı olduğum için girdim bu işe. İnşallah Allah bizi mahcup etmez. Ayrıca, Bingöl'de ilk kaz yetiştirme projesidir. Projeyi kendi imkanlarımla yaptım." dedi.Arçumlu, kazların ışığı sevdiğini, elektrik olmadığı için geceleri bu işi jeneratörle gidermeye çalıştıklarını, bunun için yetkililerden elektrik verilmesi konusunda destek beklediklerini sözlerine ekledi.- Kazların çobanlığını yapıyorMerada koyun keçi gibi otlayan kazların çobanlığını yapan Yusuf Kubulan da kazları gütmenin çok kolay olduğunu söyledi.Kazları sabah meraya çıkarıp akşam barınağa getirdiğini dile getiren Kubulan, "Kaz çobanlığı yapmak çok rahat. Sabah altıda geliyoruz, suyunu değiştiriyoruz, akşam yemlerini hazırlıyoruz, altlarını temizliyoruz. Küçükbaş hayvanlar gibi merada otlatıyoruz. 'Geh geh' diye yüksek sesle bağırınca geliyorlar." diye konuştu.İlk defa kaz çobanlığı yaptığını aktaran Kubulan, onlara alışmaya çalıştığını, onların da kendisini tanımaya ve çağrısına cevap vermeye başladıklarını anlattı.- "Üretim yapmak için de gençlerin önünü açmak gerekiyor"Sancak Belediye Başkanı Nusret Koçin ise beldede gençlerin bu işe girişmesinin il ve ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.Bölgenin hayvancılığa uygun olduğunu belirterek kaz yetiştiriciliğinin Bingöl'de de teşvik kapsamına alınmasını isteyen Koçin, şöyle devam etti:"Şu anda koronavirüs kriziyle bütün dünya boğuşurken Türkiye'nin gösterdiği başarı taktire şayandır. Virüsle mücadelede çok ciddi başarılar elde etti. Biz de bununla gurur duyuyoruz. Bunda sonra Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi 'üretim' diyoruz. Üretim yapmak için de gençlerin önünü açmak teşvikleri ona göre yönlendirmek her yerde her yöreye uygun olabilecek ne varsa onların önünü açarak destekleyerek üretimi artırmaktan başka şansımız yok. Buranın rakımı 1550'dir. Rakım olarak bu işe uygun bir iklim olduğunu söylediler. Fikir aşamasından itibaren bu gençlere yardımcı oldum. İmkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam edeceğiz."