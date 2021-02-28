SAÇLAR NORMALDEN FAZLA DÖKÜLÜR

Duş alırken saçların dökülmesi tamamen normal olsa da, çok sık yıkamak ve çok fazla şampuan kullanmak saç kökünü etkileyebilir ve saçların dökülmesine neden olabilir. Çok sık şampuanlama, saç derisi tarafından üretilen doğal yağları azaltır ve bu durum yeni saçların uzamasını engeller, saçları daha kırılgan hale getirir ve saç dökülmesine neden olur. Saç derisinin sağlığı için sülfatsız şampuanlar kullanılması ve saçı daha uzun aralıklarla yıkanması önerilir.