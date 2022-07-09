Saçta Egzama Nedir, Neden Olur ve Nasıl Geçer? Saçta Egzama Belirtileri ve Tedavisi

Saçta egzama belirtileri ve tedavisi 0:00 / 0:00

Tıpta seboreik dermatit adı verilen bir cilt hastalığı olan egzama, ciltte kaşınma, kuruma ve deri dökülmelerine yol açar. Egzamanın neden meydana geldiği için kesin olarak bilinmemektedir. Saç egzaması için saçın fazla kuru ya da fazla yağlı olması nedenler arasında gösterilse de uzmanlar tarafından bu nedenler net bir şekilde ifade edilmemektedir. Bulaşıcı olmayan ve kesin bir tedavisi de bulunmayan saç egzamasının yarattığı etkileri en aza indirmek isteyen kişiler ise bu hastalık hakkında merak ettiklerini internet üzerinden araştırmaktadır. Peki, saç egzaması nedir ve neden olur?

Saçta Egzama Nedir?

Vücudun değişik bölgelerinde kızarık, kaşıntı ve pul pul dökülmelere sebep olan cilt hastalığına egzama denir. Saç derisinde meydana gelen kaşınma, kızarıklık ve deri dökülmeleri de saç egzaması olarak adlandırılır.

Saçta Egzama Neden Olur?

Saç derisinde egzama olmasının nedeni kesin olarak bilinmese de, bu hastalığa yol açan etkenlerin bazıları şunlardır:

Aile bireylerinde saç egzamasının olması hastalığın genetik olmasına yol açabilir.

Kişilerde meydana gelen hormonal hastalıklar saç egzamasına neden olabilir.

Kişilerin stresli dönemlerinde saç egzaması meydana gelebilir.

Bağışıklık sisteminde meydana gelen hastalıklar ve değişimler saç egzamasına neden olabilir.

Alerjik astım ve bazı farklı alerjen durumlar saçta egzamaya yol açabilir.

Hızlı hava değişimleri saç egzamasına yol açabilir.

Saçta Egzama Nasıl Geçer?

Saç derisinde egzama olmaya başladığı andan itibaren kullanılan ürünlere dikkat edilmelidir. Eğer saç egzamanız varsa kullanılan şampuan ve saç ürünleri içeriğinde alkol olmamalıdır.

Banyo sırasında tırnaklar ile saça ağır darbeler uygulanmamalıdır. Bu saçta yara ve kabuk oluşumunu arttırır.

Antibakteriyel ve mantar önleyici içeriklere sahip olan bitkisel ürünlerin kullanımı arttırılmalıdır.

Saç yıkaması sırasında suyun aşırı sıcak olmamasına özen gösterilmelidir. Ilık su ile saçları yıkamak saç derisinin nemli kalmasına yardımcı olacaktır.

Saçta Egzama Belirtileri

Saç egzamasının belirtileri ciltte meydana gelen belirtiler ile birebir aynıdır. İşte saç egzamasının belirtileri:

Saç derisinde kızarıklık

Saç derisinde kaşıntı

Saç derisinde pul pul deri dökülmeleri

Saç derisinde hızlı yağlanma

Saçta Egzama Tedavisi

Saç egzamasının kesin bir tedavi yöntemi yoktur ancak kullanılan bazı ilaçlar ve bitkisel yöntemler bulunur. Bunun yanı sıra saç bakımı sırasında uygulana yöntemler de saç egzamasının olumsuz etkilerini azaltacaktır. Saç egzaması için ilaç kullanımında doktor kontrolü ile hareket edilmelidir. Saç bakımında ise alkol içeriği olmayan şampuanlar ve kremler tercih edilmelidir. Bunun yanı sıra duş sırasında da soğuk ya da ılık su ile yıkama yapılmalıdır. Bunun nedeni sıcak suyun zaten kuruyan saç derisini daha da kurutmasıdır.

Saçta Egzamaya Dökülmeye Neden Olur Mu?

Saç egzaması, saç derisinin kuruduğu, deride pullanma, kızarıklık ve kaşıntının meydana geldiği bir hastalıktır. Bu hastalık ile birlikte saç kökleri havasız kaldığı için bakım yapılmadığı takdirde saç dökülmeleri de meydana gelebilir.