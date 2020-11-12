'Beni böyle nasıl tanıdınız?'

SADAKATSİZ 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

— Kanal D (@KanalD) November 11, 2020

Sadakatsiz dizisinin 6. son bölümünde; Asya ve Volkan, Gönül Güçlü'nün yemek davetine icabet ediyor. Volkan'ın tedirginlikle katıldığı bu akşam yemeğine ise Asya'nın ihanet itirafı ortalığı karıştırıyor.

SADAKATSİZ 6. SON BÖLÜM ÖZETİ

Asya, Haluk Güçlü'ye, Volkan'ın kendisini Derin'le aldattığını itiraf ediyor. Bu itirafın ardından Volkan ve Derin nasıl bir açıklama şoke oluyor. Haluk ve Gönül , Asya'yı evlerinden kovuyor.

Sadakatsiz yeni bölümüyle Çarşamba 20.00'de Kanal D'de yayınlanacak.