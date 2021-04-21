Sadakatsiz bu akşam neden yok? Sadakatsiz 27. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Soruları dizinin severlerleri tarafından merak konusu oldu. Başrollerinde Cansu Dere ile Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisinin bu haftaki bölümünün yayınlanmayacağıyla ilgili açıklama Medyapım'dan geldi.

SADAKATSİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sadakatsiz dizisinin yapım şirketi Medyapım, dizinin yeni bölümünün neden yayınlanmayacağıyla ilgili açıklama yaptı.

İşte o açıklama;

Yapılan testlerde tüm set ekibimizin ve oyuncularımızın sonuçları negatif çıkmıştır. Değerli oyuncumuz Melis Sezen evde istirahat etmekte, kıymetli oyuncumuz Burak Sergen’in ise hastanede tedavisi devam etmektedir. 28 Nisan Çarşamba günü yeni bölümümüzde görüşmek üzere...

SADAKATSİZ SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Derin'i kaçıranlar bu kez de Asya'yı kaçırıyor!

Derin'in kaçırılma olayında parçaları yavaş yavaş birleştiren Volkan'ın hiç ummadığı bir durum ile karşılaşıyor. Ancak Volkan'ın hamleleri olacaklara etki etmiyor. Bu kez de Asya kaçırılıyor. Asya kendine geldiğinde yanında Derin'i görüyor! Asya ve Derin kurtulabilecek mi?