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Sadakatsiz Derin ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin Melis Sezen...

Sadakatsiz dizisinde güzel oyuncu Melis Sezen'in hayat verdiği Derin karakteri ile ilgili yankılar sürüyor. Dizinin sevenleri Derin'in akıbetini ve diziden ayrılıp ayrılmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Peki Sadakatsiz Derin ölüyor mu, diziden ayrıldı mı?

Sadakatsiz Derin ölüyor mu, diziden ayrıldı mı? Sadakatsiz Derin öldü mü? Sadakatsiz Derin Melis Sezen...

Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen, günün hakkında en çok araştırma yapılan isimleri arasında yer alıyor. Diziden ayrılacağı iddia edilen oyuncu ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Sadakatsiz Derin'i oynayan Melis Sezen ile ilgili detaylar...

Sadakatsiz Derin öldü mü?

Sadakatsiz dizisinde Derin'in öldürüldüğü iddia edildi. Melis Sezen'in diziden ayrılacağı iddia edilmişti. Yayınlanan son fragmanda Derin'in öldüğü ve polis ekiplerinin arama yaparken bulduğu bir mektup okunduğu görüldü. Ayrıca ekipler Derin'in telefonuna gelen tehdit mesajlarını buldu. Derin'in ölüp ölmediği bu akşamki bölümde netleşecek.

Sadakatsiz dizisi 2015 yılında BBC One kanalında yayınlanan Doctor Foster isimli yabancı mini drama dizisinden uyarlaması. Sadakatsiz dizisinin orijinali Doctor Foster'da Derin karakterinin uyarlandığı Kate karakterinin ölerek diziye veda ediyor

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