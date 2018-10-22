Cadde'nin haberine göre, tek başına alışverişe çıkan Şilan Makal'a ilerleyen saatlerde yakın arkadaşları da eşlik etti. Arkadaşları ile buluşmaya geldiğini söyleyen Makal, " Sanırım biraz erken geldim. O yüzden bende hazır havalar soğumuşken mağazaları biraz dolaşıp alışveriş yapayım istedim." dedi.

Güzel oyuncuyu gören genç hayraları, Şilan Makal ile hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. Şilan Makal'ın sade güzelliği ise dikkat çekti.

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