Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir sır daha çözüldü

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir sır daha çözüldü

Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında bir sır daha çözüldü Manisa'da şüpheli bir şekilde ölen İsmail Kür olayında eski sorulara yeni cevaplar aranıyor. Son olarak İsmail öldüğü gün, 112 acil hattını dakika başı 5 kez arayan Faruk'un ses kayıtlarındaki ayrıntı bakın nasıl ortaya çıktı?

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de Manisalı İsmail Kür’ün şüpheli ölümü konuşulmaya devam ediyor. İsmail öldüğü gün, 112 acil hattını dakika başı 5 kez arayan Faruk’un ses kayıtlarındaki detay ortaya çıktı.

SEHER'İN TEDİRGİNLİĞİ DİKKATLERİ ÇEKTİ

Kayıtlarda görevlilerin “İsmail nasıl intihar etti?” sorusu üzerine etrafındakilere “Ayakkabı bağcığı ile mi?” sorusunu yönelten Faruk’un, yanındaki kadından aldığı cevap netlik kazandı. Dipten gelen o seste Sinem olduğu tahmin edilen kişinin “Çocuğun ayakkabı bağcığını almış” dediği gün yüzüne çıktı. Seher, duydukları karşısında sessizliğini korudu ancak tedirginliği ve kulaklarındaki kızarma dikkatlerden kaçmadı.

DİDEM ARSLAN YILMAZ'DAN KRİTİK SORU

Programın sonunda Sinem’in savcılık ifadesindeki “Seher’in cebinden düşen bıçağı bir poşete koydum ve ben aldım” cümlesini de masaya yatıran Didem Arslan Yılmaz, kameralar karşısında Sinem’e seslenerek “O bıçağı neden jandarmaya teslim etmediniz? Ekipler neden sabaha kadar bıçağı aradı?” sorusunu yöneltti.

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme çarpıcı konularıyla hafta içi her gün saat 15.00’te canlı yayınla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.