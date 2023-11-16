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        Haberler Magazin Ahmet Kural baba oluyor: Çok heyecanlıyız - Son Dakika Magazin Haberleri

        Ahmet Kural baba oluyor

        4 ay önce avukat Çağla Gizem Şahin ile Bodrum'da evlenen Ahmet Kural baba oluyor. Çift, müjdeli haberi "Çok heyecanlıyız" sözleriyle duyurdu. Kural çiftinin oğlu olacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2023 - 17:50 Güncelleme: 16.11.2023 - 18:34
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        2023'ün Temmuz ayında Bodrum'da evlenen oyuncu Ahmet Kural ile avukat Çağla Gizem Şahin'den müjdeli haber geldi.

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        BABA OLUYOR

        Ahmet Kural, baba olacağını açıkladı. 3.5 aylık hamile olan eşiyle objektif karşısında poz veren ünlü oyuncu, birlikte çekilen fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı. Kural çftinin oğlu oalacak.

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        "ÇOK HEYECANLIYIZ"

        İlk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlanan Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin yaşadıkları mutluluğu "Çok heyecanlıyız" sözleriyle ifade etti.

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        Paylaşımlarıyla kısa sürede hayranlarından yoğun ilgi gören Ahmet Kural - Çağla Gizem Şahin çiftine, takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.

        #Ahmet Kural
        #Çağla Gizem Şahin
        #bebek
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