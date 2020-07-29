Sade poğaça tarifi

Kahvaltılarınızda çayın yanına eşlik edecek, çocukların beslenmesine koyabileceğiniz, yumuşacık ve pofuduk bir poğaça tarifi vereceğim sizlere.
Sade Poğaça Malzemeler:
- 1 su bardağı ılık süt
- 1 su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı ılık su
- 1 paket instant kuru maya
- 1 adet yumurta
- 2 tatlı kaşığı tuz
- 4 yemek kaşığı şeker
- 6-7 su bardağı un
Sade Poğaça Tarifinin Yapılışı:
- Yoğurma kabına ılık su, süt, yumurta, sıvı yağ, toz şeker ve maya alınır, karıştırılır. Üzerine azar azar un ilave edilerek bir güzel yoğrulur.
- Hamurunuzun üzeri örtülür ve yaklaşık 1 saat mayalanmaya bırakılır.
- Hamur iki katına çıkınca, hamurdan bezeler kopartılır ve yuvarlanır.
- Yağlanmış veya yağlı kâğıt serili fırın tepsisine alınır, üzerine yumurta sarısı sürülür, çörek otu atılır.
- Tekrar 15 dakika dinlendirilir.
- En son 200 derecelik fırında üzeri nar gibi kızarana kadar pişirilir.
Püf Noktaları:
- Hamura şekil verdikten sonra tepside 15 dakika dinlendirin bu şekilde poğaçalar daha yumuşak olur.
- Hamur yoğurma işlemi bittikten sonra üzerine temiz bir bez örterek 1 saat kadar mayalandırılır.
- Çok fazla şekerli olacağına düşünüyorsanız, şeker miktarını yarıya düşünün. Poğaçaların içine isteğe bağlı olarak zeytin ya da peynir gibi malzemeler koyarak lezzetlendirebilirsiniz.
Afiyet olsun...
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