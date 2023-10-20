Sadece 10 dakika yetiyor! Böyle yapınca baş ağrısını gideriyor, solunum sistemini rahatlatıyor

Defne yaprağı yakmak, ortamdaki kötü enerjiyi azalttığı için kişilerin daha dingin ve sakin hissetmesini sağlar . Özellikle stresli ortamlarda çalışanların kafalarının rahatlamasına yardımcı olur. Defne yaprağı tütsüsünün insanlar üzerinde stresi azalttığı ve enerjilerinin yükselttiği gözlemlenmektedir.

Defne yaprağının mikrop kırıcı özelliği sayesinde defne yaprağı tütsüsü de ortamdaki kiri ve mikrobu temizleyerek daha temiz bir hava sahası sunar.

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Böceklerden korur

Antik Mısır ve Antik Yunan medeniyetlerinde mevsimlik olarak doldurulan ambar ve depoların uzun aylar hatta yeri gelinde uzun yıllar muhafaza edilmesi için böcek ve benzeri zararlı canlılardan muhafaza edilmesi için defne yapraklarından istifade edilirdi. Ambarda saklanan buğday, un gibi besinlerin içlerine defne yaprağı koymanın yanında ambarların içine defne yaprağı tütsüsü yakılırdı. Böylece ambarlar böcek, sinek ve güve gibi canlılardan korunurdu.