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Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

Vücut bakımı için yeni bir trendle karşınızdayız. Duyanlar vardır mutlaka ama biz duymayanlar için muhteşem bir yöntem olan kuru fırçalamadan bahsedeceğiz. Sadece pürüzsüz bir cilt için değil sağlık açısında da oldukça faydalı olan kuru fırçalama kan dolaşımını artırıyor. Böylelikle hem bebek gibi bir cilde sahip oluyor hem de sağlıklı bir vücut sistemine. İşte daha önce neden kullanmadım diyeceğiniz kuru fırçalamanın faydaları…

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  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    Geçmişten beri kullanılagelen bir yöntem olan ancak şimdilerde yeniden trend olan kuru fırçalama muhteşem bir cilde sahip olmanız için muhteşem bir fırsat. Üstelik kullanımı oldukça basit. Yapmanız gereken sadece vücudunuzu 10 dakika fırçalamak! Son dönemlerde kadınların rutin bakımlarının arasında yer alan kuru fırçalama, doğru ve düzenli bir şekilde uygulandığında vücuttaki kan akışını hızlandırıyor. Sadece bir fırça gerektiren bu basit yöntemle, selülitleri azaltmak, lenf dolaşımını arttırmak ve ödemlerden kurtulmak mümkün. Cildinizi ölü deriden arındırmanın ve gençleştirmenin en iyi yollarından biri olan kuru fırçalamanın ise püf noktaları bulunur. İşte, kuru fırçalamanın faydaları…
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    KURU FIRÇALAMA NEDİR?

    Kuru fırçalama; cildi ölü deri tabakasından arındıran, dolaşımı hızlandıran, toksinlerden arınmayı kolaylaştıran ve selülit görünümünü iyileştiren, kuru, sert kıllı bir fırçayla yapılan bir tür vücut masajıdır.

    Kuru fırçalama yöntemi, at kılı fırça yardımıyla vücudun aşağıdan yukarı doğru tarandığı bir bakım tekniğidir.

    Kan akışını sağlayan kuru fırçalama bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder. Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    KURU FIRÇALAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

    Vücut bakımında sıklıkla adı geçen kuru fırçalama tekniğini bakım rutinine dahil etmek için muhteşem sebeplerimiz bulunuyor. Faydaları saymakla bitmeyecek kuru fırçalama tekniğinin başlıca faydaları ise şöyle:

    Kan dolaşımını hızlandır

    Selülit görünümünü iyileştirir

    Ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur

    Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar.

    Cilt problemlerine iyi gelir

    Gözenekleri temizler

    Kan akışını sağlar

    Bu özelliği ile cildin alt katmanında bulunan yağları yumuşatır ve selülitleri yok eder. 

    Kuru fırçalama cildiniz üzerinde fiziksel peeling etkisi yaratarak size birçok fayda sunar.

    Cildinizi ölü deri tabakasından arındırarak yeniler.

    Kan ve lenf dolaşımınızı arttırarak, toksinlerden arınmanıza yardımcı olur.

    Masaj hareketleri sinir sisteminizi uyararak rahatlamanıza yardımcı olur.

    Cilt için oldukça faydalı olan kuru fırçalama, adeta doğal peeling etkisi ile vücudundaki ölü derilerden kurtulmanı sağlar. Pul pul dökülen deriler ve ölü cilt hücreleri vücudunun rahatlamasına yardımcı olur.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    Selülit oluşumunu azaltır

    Cildi daha yumuşak ve pürüzsüz yapan kuru fırçalama tekniğinin düzenli uygulamalar sonrası selülit oluşumunu da azalttığı gözlemlenmiştir.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    Lenfatik sistemi uyarır

    Vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olan lenf sistemini de uyaran kuru fırçalama tekniği vücuttaki toksinleri atmayı sağlar. Cildin düzenli fırçalanması vücuttaki lenf akışını uyaracak ve vücut doğal olarak kendi detoksunu yapmaya başlayacaktır.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    Gözenekleri açar

    Ciltte hapsolan yağı ve kiri temizleyen kuru fırçalama, gözeneklerin açılmasına yardımcı olur. Böylece cildimiz daha kolay nefes alır. Son olarak kan akışını hızlandırarak enerjini de artıran bu teknik, evde kendi kendine kolayca uygulayabileceğin stres giderici bir bakım olarak da bizim gönlümüzde şimdiden taht kurdu diyebiliriz.

    Ciltteki pürüzlere de iyi gelen kuru fırçalama, ölü derilerden kurtulmanıza yardımcı olur. Fırçalama sırasında sinir uçlarınız uyarılır bu nedenle enerjiniz artar. Cildinizin yanı sıra siz de kendinizi yenilenmiş hissedersiniz.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    KURU FIRÇALAMA NASIL YAPILIR?

    Ayaklarınızdan başlayarak yukarı doğru ilerleyin.

    Geniş ve dairesel hareketler yapmaya çalışın.

    Cildin hassas bölgelerinde daha az bastırın.

    Fırçalama bittikten ılık, mümkünse daha soğuk bir suyla duş alın.

    Duştan sonra kurulanın ve doğal bitkisel bir yağ sürün. Bu zeytinyağı veya Hindistan cevizi yağı olabilir.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    Kuru fırçalama yapmak için öncelikle bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.

    Fırça seçerken doğal kılları olmasına özen göstermelisiniz. Özellikle doğal at kılı fırçası tercih etmeniz etkisini maksimuma çıkaracaktır. At kılı fırça seçerken başlangıç aşamasında yumuşak kıllı fırçaları kullanmalısınız. İleri dönemlerde selülit azaltmak için sert at kılı fırçalarını tercih edebilirsiniz.

    Kuru fırçalama yapmaya her zaman aşağıdan yukarı doğru başlamalısınız. Kuru fırçalama sırasında vücudunun at kılı fırçanın üzerine uçucu bir bakım yağı sıkabilirsiniz. Böylece hem vücudunuza bakım yapar hem de derinlemesine besler. Kuru fırçalama yöntemiyle vücudundaki ölü deriyi atarken bir yandan da vücudunuzu besleyerek yumuşacık görünmesini sağlayabilirsiniz.

    Kuru fırçalama tekniğini her bölge için 10 kere yapmalısınız. Her zaman kalbinize doğru ilerleyerek ve fırçayı çok bastırmadan yapın.

    Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketlerle fırçalayın. İşlem sonrası vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.

    Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    KURU FIRÇALAMADA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

    - Sert bir şekilde fırçalamayın.

    - Doğal kılları olan fırçaları kullanın.

    - Uçucu yağ kullanın.

    - Kuru fırçalamayı alışkanlık haline getirin.

    - İşlemi minimum 2 dakika uygulayın.

    - Vücudunuzun kuru olduğundan emin olun.

    - Fırçalamadan sonra duşa girin.

    - Fırçanızı 2 haftada bir sabunlu su ile yıkayın.

    - Fırçanızı ıslak bırakmayın.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    KURU FIRÇALAMA NE ZAMAN YAPILIR?

    Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.
  • Sadece 10 dakikada pürüzsüz bir cilt! Bu yöntem kan ve lenf dolaşımını arttırarak, toksinlerden arındırıyor

    KURU FIRÇALAMA İÇİN HANGİ FIRÇA SEÇİLMELİ?

    Kuru fırçalamanın avantajlarından yararlanmak için, tercihen uzun saplı, doğal, sert kıllı bir fırça kullanmalısınız. Kıl sertliğini, cildinizin hassasiyetine göre belirlemek faydalı olacaktır. Uzun sap, sırtınız gibi ulaşılması zor alanlar için yararlıdır. Kuru fırçalamanın tam olarak etkili olabilmesi için kılların genellikle oldukça sık olması gerekir ki bu bazı hassas ciltler için uygun olmayabilir. Bu durumda kese benzeri bezlerle bu etkiye ulaşabilirsiniz.

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