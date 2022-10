Kuru fırçalama yapmak için öncelikle bu işleme uygun, sert olmayan bir vücut fırçası edinmelisiniz.

Fırça seçerken doğal kılları olmasına özen göstermelisiniz. Özellikle doğal at kılı fırçası tercih etmeniz etkisini maksimuma çıkaracaktır. At kılı fırça seçerken başlangıç aşamasında yumuşak kıllı fırçaları kullanmalısınız. İleri dönemlerde selülit azaltmak için sert at kılı fırçalarını tercih edebilirsiniz.

Kuru fırçalama yapmaya her zaman aşağıdan yukarı doğru başlamalısınız. Kuru fırçalama sırasında vücudunun at kılı fırçanın üzerine uçucu bir bakım yağı sıkabilirsiniz. Böylece hem vücudunuza bakım yapar hem de derinlemesine besler. Kuru fırçalama yöntemiyle vücudundaki ölü deriyi atarken bir yandan da vücudunuzu besleyerek yumuşacık görünmesini sağlayabilirsiniz.

Kuru fırçalama tekniğini her bölge için 10 kere yapmalısınız. Her zaman kalbinize doğru ilerleyerek ve fırçayı çok bastırmadan yapın.

Fırçayı, adından da anlaşılacağı üzere vücudunuz kuruyken kullanmalısınız. Vücudunuzun her yerini dairesel hareketlerle fırçalayın. İşlem sonrası vücudunuzu nemlendirmeyi de unutmayın.

Kuru fırçalama tekniğini duştan önce uygulayabilirsiniz. Bu tekniği haftada birkaç defa uygulamak yeterli olacaktır.