Sagan Tosu - Gamba Osaka maçı heyecanı

Japonya J1 Lig maçında Sagan Tosu ile Gamba Osaka, 26 Ağustos 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Sagan Tosu 22 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Gamba Osaka 21 puanda ve 17. sırada. Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Gamba Osaka, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 505 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Sagan Tosu kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 2.90, Gamba Osaka sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.55, üst oranı 1.80. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sagan Tosu önceki hafta Consadole Sapporo mücadelesinde 3-2 yenildi.

Gamba Osaka ise FC Tokyo maçında 0-0 berabere kaldı.

Sagan Tosu, evinde 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 11 gol atıp 12 gol yedi.

Gamba Osaka, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Gamba Osaka, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 23 kez topu kendi kalesinde gördü.

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