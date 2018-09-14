Sagan Tosu - Hiroshima maç önü

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Sagan Tosu, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Hiroshima takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 11:00. 26 puanlı Sagan Tosu 16. sırada bulunuyor, Hiroshima 55 puana sahip ve 1. sırada. Sagan Tosu son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hiroshima son 5 mücadelede 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 293. İddaa'da Sagan Tosu kazanır 2.90, berabere biter 3.00, Hiroshima kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Sagan Tosu önceki hafta Consadole Sapporo mücadelesinde 3-2 yenildi.

Hiroshima ise Kashiwa maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sagan Tosu, 14 gol attı ve 12 gol yedi.

Hiroshima, dış sahada 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hiroshima 19 kez gol sevinci yaşadı, 7 kez topu ağlarında gördü.

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