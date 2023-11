Aytaç Kara, Galatasaray maçı öncesinde Habertürk'e konuştu: Böyle maçlarda ekstra motivasyona gerek yok

Süper Lig'de 18 puanla 5. sırada yer alan Kasımpaşa'da gözler yarın Galatasaray ile deplasmanda oynanacak zorlu maça çevrildi. Lacivert-beyazlıların etkili isimlerinden Aytaç Kara, zorlu maç öncesinde Habertürk'e açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 10 maçta 7 gol ve 1 asistle yıldızlaşan Aytaç, performansıyla ilgili "Sadece Aytaç olarak değil, takım olarak çok iyi mücadele eden 11 oyuncu var. Bu 11 oyuncunun iyi mücadelesiyle bazen ekstra işler yapabilirsiniz. Bence bu sezon bu arkadaşlarımın sayesinde daha fazla sorumluluk almayı öğrendim. Daha fazla hücumda neler yapabileceğini öğrendim. Çünkü sonuçta benden başka 10 oyuncu daha var çok fazlasıyla mücadele edebilen. Bu takımın bu sene bana yansıyan en güzel şeyi budur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"EKSTRA MOTİVASYONA GEREK YOK"

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray maçı ile ilgili ise şunları kaydetti:

"Tabii ki büyük maçlara konsantre olmak oyuncu için çok kolaydır. Çünkü karşısında gördüğü rakiplerde gerçekten çok ekstra oyuncular olduğu için o maça hocanın 'Arkadaşlar böyle hazırlanıyoruz, şöyle hazırlanıyoruz' demesine gerek yok. Çünkü oyuncuların da genelde bu sahaya çıkıp oynamaları hayalidir. Bizim takımda da öyle oyuncular var. Bu sene belki de ilk kez çıkacak, orada oynayacak çok oyuncumuz var. Onlar da görüyor, bakıyorlar, böyle oyuncularla oynamayı çok güzel o sahada olmak çok keyifli. Üç puandan daha çok o anı yaşamak her zaman çok özeldir, çok güzeldir. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyoruz kendi aramızda. Böyle maçlarda her zaman oranın tadını çıkartmak, o anın zevkine varmak lazım. Biz de bunları konuşup kendi aramızda o an çıktığımızda tekrar o stadın o ambiyansın taraftarların, rakibimizin, o anın tadını çıkartmak için orada olacağız ve elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çok ekstra motivasyona gerek yok diye düşünüyorum."