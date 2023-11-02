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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş: Galatasaray deplasmanına puan almak için gideceğiz - Kasımpaşa Haberleri

        Kemal Özdeş: Galatasaray deplasmanına puan almak için gideceğiz

        Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, zorlu Galatasaray maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Habertürk'e konuşan Özdeş, "Bu tür maçlarda genelde dış sahada oynadığımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları hep çok zor geçiyor. Çok çok çalışıp çok çabalamamız gerekiyor. Oraya puan almak için gideceğiz" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 13:22 Güncelleme: 02.11.2023 - 13:31
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        "Oraya puan almak için gideceğiz"
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        Son beş Süper Lig maçının dördünü kazanan ve haftaya beşinci sırada giren Kasımpaşa'da teknik direktör Kemal Özdeş, Galatasaray maçı öncesinde iddialı açıklamalar yaptı. Geride bıraktıkları süreçte sakat ve cezalı oyunculara dikkat çeken Kemal Özdeş, 1.8 puan ortalamasının kıymetli olduğunu dile getirdi.

        "BU PUAN ORTALAMASI ÇOK KIYMETLİ"

        Özdeş, "1.8 puan ortalaması bütüne baktığımda hem takım için hem de bizim için ciddi bir puan diye düşünüyorum. Bu tür maçlarda genelde dış sahada oynadığımız Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş maçları hep çok zor geçiyor. Hep bu baskıyla karşılaşıyorsunuz. Tribünün baskısıyla karşılaşıyorsunuz. Rakip takımın baskısıyla, erken gol bulma çabalarıyla karşılaşıyorsunuz. Yine kendi oyununuzla karşılık verebilirsiniz" dedi.

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        "PUAN ALMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

        Özdeş, dış sahadaki başarılı performanslarına da dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

        "Şimdi antrenmana çıkmadan önce oyuncularımıza 'Dört dış saha maçı oynadık bu sezon' dedim. 2 puan ortalama tutturduk 4 maçta ve son 2 maçımızı kazandık. Yine orada gidip kendi oyunumuz üzerine bir de rakibin ofansif özelliklerine önlem alarak oynamamız gerektiğini paylaşıyorum. Bunu da tanımlamamız gerekiyor. Maçta da onlara bir takım savunmasını, sıkı bir takım savunmasını göstermemiz gerekiyor Aynı zamanda da onları zora düşürecek topun biz olduğundaki oyunu göstermemiz gerekiyor. Biraz bunun peşinde koşacağız. Çok çok çalışıp çok çabalamamız gerekiyor. Oraya puan almak için gideceğiz"

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