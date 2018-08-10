Sagan Tosu - Urawa maçı istatistikleri

Japonya J1 Lig heyecanı devam ediyor. Sagan Tosu, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Urawa takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:00. 18 puanlı Sagan Tosu 16. sırada bulunuyor, Urawa 28 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Sagan Tosu, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Urawa, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 292 kodlu maçı oynayanlar; Sagan Tosu galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 2.90, Urawa galibiyet oranı 1.90. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Sagan Tosu son hafta oynanan Consadole Sapporo maçında 3-2 yenildi.

Urawa ise Yokohama FM karşılaşmasında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Sagan Tosu, 10 gol attı ve 12 gol yedi.

Urawa ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Urawa, 13 gol atarken 10 gol yedi.

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