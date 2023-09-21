Haberler Sağlık Sağlığınız tehlikede mi? X-Ray'den besinlere radyasyon bulaşma riski var mı?

Sağlığınız tehlikede mi? X-Ray'den besinlere radyasyon bulaşma riski var mı? Sosyal medyada viral olan X-Ray cihazları hakkında şüphe çeken bir iddia ortaya atıldı. X-Ray cihazlarından geçen çantaların ve besinlerin radyasyona maruz kalabileceğine dair iddialar bulunuyor. Peki, radyasyon nedeniyle besinlerin ve eşyaların sağlığı tehdit ettiğini söyleyen iddialar doğru mu? Habertürk Giriş: 21.09.2023 - 10:52 Güncelleme: 21.09.2023 - 10:52 facebook

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Havalimanlarında, spor salonlarında ve alışveriş merkezlerinde güvenlik kontrolü için kullanılan X-Ray cihazları hakkında sağlığı tehdit ettiğine dair iddia ortaya atıldı. Cihazların üzerinde bulunan radyasyon sembolü birçok kişinin endişe duymasına neden oldu. Peki X-Ray cihazları sağlığı tehdit edecek kadar radyasyona maruz bırakıyor mu?

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X-RAY CİHAZLARINDA İYONİZE EDİLMİŞ RADYASYON BULUNUR X-Ray cihazlarında bulunan radyasyon oranı sağlığı tehdit edecek kadar büyük bir oranda değil. Bu cihazlarda iyonize edilmiş tipte radyasyon bulunur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun X-Işını Paket Kontrol Cihazlar İçin Radyasyon Güvenliği Kılavuzu'na göre, güvenlik amacıyla kullanılan X-Ray cihazlarındaki radyasyon oranı yaklaşık 0,2 milirad dozunda.