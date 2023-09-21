Sağlığınız tehlikede mi? X-Ray'den besinlere radyasyon bulaşma riski var mı?
Sosyal medyada viral olan X-Ray cihazları hakkında şüphe çeken bir iddia ortaya atıldı. X-Ray cihazlarından geçen çantaların ve besinlerin radyasyona maruz kalabileceğine dair iddialar bulunuyor. Peki, radyasyon nedeniyle besinlerin ve eşyaların sağlığı tehdit ettiğini söyleyen iddialar doğru mu?
Havalimanlarında, spor salonlarında ve alışveriş merkezlerinde güvenlik kontrolü için kullanılan X-Ray cihazları hakkında sağlığı tehdit ettiğine dair iddia ortaya atıldı. Cihazların üzerinde bulunan radyasyon sembolü birçok kişinin endişe duymasına neden oldu. Peki X-Ray cihazları sağlığı tehdit edecek kadar radyasyona maruz bırakıyor mu?
X-RAY CİHAZLARINDA İYONİZE EDİLMİŞ RADYASYON BULUNUR
X-Ray cihazlarında bulunan radyasyon oranı sağlığı tehdit edecek kadar büyük bir oranda değil. Bu cihazlarda iyonize edilmiş tipte radyasyon bulunur. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun X-Işını Paket Kontrol Cihazlar İçin Radyasyon Güvenliği Kılavuzu'na göre, güvenlik amacıyla kullanılan X-Ray cihazlarındaki radyasyon oranı yaklaşık 0,2 milirad dozunda.
BİR GÖĞÜS RÖNTGENİ VEYA DİŞ RÖNTGENİNDEN DAHA ÇOK RADYASYON ALINIR
X-Ray cihazlarından verilen 0,2 milirad dozundaki radyasyon besinleri ve eşyaları etkilemiyor. Hatta bir göğüs röntgeninden alınan radyasyon oranı bin kat, diş röntgeninden alınan doz ise on kat daha fazladır.
BESİNLERDE VE EŞYALARDA HERHANGİ BİR RADYOAKTİF KALINTI BIRAKMAZ
ABD Gıda ve İlaç Dairesi X-Ray cihazlarından besinlere ve eşyalara bulaşan radyasyonun bilinen bir yan etkisi olmadığı belirtmiştir. X-Ray cihazlarının yaydığı radyasyon her insanın yıllık olarak maruz kaldığı radyasyon oranından 200 kat daha düşüktür.
Besinlerde ve eşyalarda herhangi bir radyoaktif kalıntı kalmadığı da bilimsel olarak kanıtlanmıştır.
Kaynak: Teyit.org