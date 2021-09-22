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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu kararları neler? Yasaklar gelecek mi?

Bugün yapılmakta olan Bilim kurulu toplantısı sebebiyle gözler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya çevrilmiş duurmda. Türkiye genelinde vaka sayısının 30 binli rakamalar yaklaşması nedeniyle merakla beklenen açıklamayla ilgili merak edilenleri bir araya getirdik...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ne zaman açıklama yapacak? Bilim Kurulu kararları neler? Yasaklar gelecek mi?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs vaka sayısının yeniden 30 bine yaklaşması nedeniyle yeni kısıtlama kararları alınacak mı alınmayacak mı merak ediliyor. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın önderliğinde gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın tarihi...

BİLİM KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Merakla beklenen toplantı saat 15:00'de başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise saat 20:00 sularında açıklama yapacak ve bilim kurulu kararları belli olacak...

BİLİM KURULU MİLLİ EĞİTİM BAKANI MAHMUT ÖZER'İN TEKLİFİNİ DEĞERLENDİRECEK

Bugün toplanacak olan Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'na bizzat Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlık edecek. Toplantıda Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in koronavirüs vakası görülen sınıflardaki karantina süreciyle ilgili önerisi de değerlendirecek.

Bakan Özer'in yaptığı öneriye göre temaslı olan öğrencilere velilerinin izniyle 7. günde PCR testi yapılacak.

SONUCU NEGATİF OLANIN YÜZ YÜZE EĞİTİMİ BÖLÜNMEYECEK

Sonucu negatif çıkan öğrenciler 14 günlük filyasyon süresini tamamlamaya gerek kalmadan yüz yüze eğitime dönebilecek.

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