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Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük" mesajına yer verdi.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2023