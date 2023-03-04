Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Sağlık
ABONE OL

Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet şehirlerine koşup binlerce insanın imdadına yetişen sağlık çalışanlarına teşekkürlerini iletti

Sağlık Bakanı Koca'dan depremde seferber olan sağlık çalışanlarına teşekkür
HABERTURK.COM

Sağlık Bakanı Koca, sosyal medya hesabından Türkiye'nin sağlık ordusunun deprem bölgesindeki çaba ve fedakarlıklarının anlatıldığı videoyu paylaştı.

Bakan Koca, "İlk günden itibaren afet şehirlerine koşan, binlerce insanın imdadına yetişen sağlık profesyonelleri hayatlarının en olağan dışı deneyimlerini yaşadı. Telefon ışığında doğum yaptıran arkadaşımız da oldu, kepçe kovasına binerek hasarlı binadan yaralı kurtaran da. Minnetimiz büyük" mesajına yer verdi.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Küçük Masal hayata tutundu
SAĞLIK Küçük Masal hayata tutundu
İstanbul'da 5 milyon liralık ilaç vurgunu
SAĞLIK İstanbul'da 5 milyon liralık ilaç vurgunu
Depremzedelerin yeniden sosyal hayata katılımı için psikososyal destek veriyorlar
SAĞLIK Depremzedelerin yeniden sosyal hayata katılımı için ...
Hatay'da enkazdan yaralı kurtulan anne ile kızı Adana'da hastane odasında kavuştu
SAĞLIK Enkazdan yaralı olarak çıkarılmışlardı! Hastanede el ...
DSÖ: Covid salgınının kökenine dair bilgisi olan bizimle paylaşsın
SAĞLIK DSÖ'den dikkat çeken açıklama: Bilgisi olan bizimle ...
Diyarbakır’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
SAĞLIK Diyarbakır’da toz taşınımı hayatı olumsuz etkiledi
DSÖ'den "Covid-19 salgınının kökenlerini belirleme çalışmalarından vazgeçmedik" açıklaması
SAĞLIK DSÖ'den Covid-19 salgınının kökenlerine ilişkin ...
Süt ve süt ürünleri neden uyku getirir? İşte cevabı
SAĞLIK Süt ürünleri neden uyku getirir?
Çinko açısından zengin olan besinler| Hangi besinlerde çinko bulunur?
SAĞLIK Çinko açısından zengin olan besinler
Diş fırçasını ne sıklıkla değiştirmek gerekiyor?
SAĞLIK Diş fırçanızı ne sıklıkla değiştirmelisiniz?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.