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Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin yeni kararları açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Eczacılar Birliği yönetimi ile yaptıkları toplantının ardından alınan yeni kararları açıkladı. İlaç takip sisteminde düzenleme yapılacağını belirten Koca, "Eczane ve ecza depolarında gerekli ilaç listesi güncellenecek" dedi

Sağlık Bakanı Koca, eczanelere ilişkin yeni kararları açıkladı
Sağlık Bakanı Koca'dan eczanelere ilişkin açıklama
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AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerin ilaç takip sisteminde düzenleme çalışmaları yapılacağını, eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesinin güncelleneceğini bildirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Koca, dün Türkiye Eczacılar Birliği başkan ve üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirterek toplantıda alınan kararları açıkladı.

Koca'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Pandemi nedeniyle eczanelerimizin İTS (İlaç Takip Sistemi) kayıtlarında meydana gelmiş olan uyumsuzluklara ilişkin düzenleme çalışmaları yapılacak. Güncel ilaç stok yönetiminin daha etkin bir şekilde yapılması sağlanarak ilaç tedarikindeki sorunlar minimuma indirgenecek. Eczane ve ecza depolarında bulunması gereken ilaç listesi güncellenecek."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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