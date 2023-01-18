SAĞLIK BAKANLIĞI İKİNCİ ALIMLAR NE ZAMAN YAPILACAK?



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "İlan ettiğimiz 85 bin personelin 42 bin 500'ünün atamasını şimdi yapıyoruz. Diğer yarısını peşinden hemen alacağız." ifadelerini kullanmıştı.



15 bin 537'si tıbbi sekreter ve 5 bin 831'i ise hemşirelerden oluşmak üzere toplamda 30 bin sözleşmeli personelin atamaları yapıldı.



Sağlık Bakanlığı ikinci perosnelin atamalarına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konuya dair son dakika açıklaması geldiğinde haberimizde yer alacak.